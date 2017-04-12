В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии

Сегодня, 12 апреля, в библиотеке Таллиннского университета состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию автономии Эстонии ("Eesti autonoomia 100"). С экспозицией можно ознакомиться до 12 июня.

Выставка организована в честь важной даты — 12 апреля 1917 года — когда после состоявшейся 8 апреля манифестации сорока тысяч эстонцев в Петрограде Временное правительство присоединило к Эстляндской губернии входившие до сих пор в состав Лифляндской губернии Пярнуский, Саареский, Тартуский, Вильяндиский и Выруский уезды.

Экспозиция состоит из документаций, публикаций в газетах и фотографий, связанных с этим событием.

Кураторы выставки — Юри Трей (Министерство иностранных дел) и Харри Лийвранд (Академическая библиотека ТУ).

Экспозиция расположена в галерее на 2-м этаже и будет открыта до 12 июня.