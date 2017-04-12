Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал теннисного турнира серии WTA в швейцарском Билле с призовым фондом 250 000 долларов США.

В среду, 12 апреля, в матче второго круга занимающая 99-е место в мировом рейтинге Контавейт обыграла россиянку Евгению Родину - 78-ю ракетку мира.

Поединок продлился 59 минут , завершившись со счетом 6:3, 6:2 в пользу эстонки.

По ходу встречи Контавейт восемь раза подала навылет, реализовала три из 10 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки.

За выход в полуфинал Анетт Контавейт поспорит с Элизе Мертенс из Бельгии - 68-й ракеткой мира.