ФОТО: крестной матерью парома Piret стала студентка ({{commentsTotal}})
В среду, 12 апреля, в Таллиннском порту Vanasadam прошла торжественная церемония крещения нового парома Piret, который уже в пятницу приступит к обслуживанию линии Виртсу-Куйвасту.
Крестной матерью суда стала родившаяся на острове Муху студентка Марели Отс, получающая образование в Эстонском университете естественных наук (Тарту).
Паром Piret по заказу предприятия TS Laevad был построен на судоремонтном заводе в Польше. Он вмещает 700 пассажиров.
В Эстонию судно прибыло в начале апреля.
Редактор: Сергей Михайлов