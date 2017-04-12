Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива

Объединение женщин Союза Отечества и Res Publica (IRL) предложило кандидатуру министра социальной защиты Кайи Ива на пост председателя партии. Ива обещала дать ответ на этой неделе.

По словам Ива, она не будет тянуть с ответом. "Скажу твердое "да" или "нет" в ближайшие дни, на этой неделе“, - сказала ERR Ива.

По неподтвержденным данным, Ива может дать ответ уже в среду вечером, когда соберется фракция IRL.

Как сказала Ива, она думала о руководстве IRL, потому что считает, что эта партия нужна Эстонии и именно в таком составе. Она добавила, что не чувствует, что в IRL есть противостояние, как это кажется общественности.

Ива добавила, что она чувствует поддержку не только со стороны женского крыла, но и со стороны других членов партии.

Возможность баллотироваться на пост председателя IRL обещал рассмотреть и Хелир-Валдор Сеэдер.

Съезд IRL состоится 13 мая.

Как сообщал портал rus.err.ee, председатель IRL Маргус Цахкна не будет повторно баллотироваться на пост лидера организации, поскольку собрание уполномоченных IRL, которое прошло 8 апреля, отклонило его предложения по изменению устава. В связи с этим Цахкна сообщил, что сдержит обещание и не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии. Также он не собирается баллотироваться в другие руководящие органы партии.