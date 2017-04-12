Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива, Ива дала свое согласие ({{commentsTotal}})
Объединение женщин Союза Отечества и Res Publica (IRL) предложило кандидатуру министра социальной защиты Кайи Ива на пост председателя партии. Ива сегодна вечером подтвердила, что она согласна баллотироваться.
Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Ива обещала, что не будет тянуть с ответом. "Скажу твердое "да" или "нет" в ближайшие дни, на этой неделе“, - сказала днем ERR Ива, и вечером подтвердила свое согласие.
По словам Ива, она думала о руководстве IRL, потому что считает, что эта партия нужна Эстонии и именно в таком составе. Она добавила, что не чувствует, что в IRL есть противостояние, как это кажется общественности.
Ива добавила, что она чувствует поддержку не только со стороны женского крыла, но и со стороны других членов партии.
Возможность баллотироваться на пост председателя IRL обещал рассмотреть и Хелир-Валдор Сеэдер.
Съезд IRL состоится 13 мая.
Как сообщал портал rus.err.ee, председатель IRL Маргус Цахкна не будет повторно баллотироваться на пост лидера организации, поскольку собрание уполномоченных IRL, которое прошло 8 апреля, отклонило его предложения по изменению устава. В связи с этим Цахкна сообщил, что сдержит обещание и не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии. Также он не собирается баллотироваться в другие руководящие органы партии.
Редактор: Надежда Берсенёва