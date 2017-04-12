Новыми экспертами совета ERR могут стать Пааво Ныгене и Рейн Вейдеманн

Комиссия Рийгикогу по культуре предложила парламенту назначить новых экспертов в совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR). Ими могут стать Пааво Ныгене и Рейн Вейдеманн. Также комиссия предлагает оставить в совете и его нынешнего председателя Агу Ууделеппа.

Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что депутаты проведут голосование по данному вопросу в мае.

"После длительных обсуждений и двух туров выборов комиссия по культуре выбрала новых экспертов в совет ERR. Комиссия постаралась сделать так, чтобы эксперты были осведомлены по разным областям", – сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст.

Он добавил, что это был очень сложный выбор, поскольку хороших кандидатов было много.

В совет ERR входят один представитель от каждой фракции парламента до истечения полномочий созыва Рийгикогу и четыре эксперта.

Полномочия экспертов действительны в течение пяти лет. 7 мая истекут полномочия членов совета ERR из числа экспертов Марта Луйка, Райна Таммела и Агу Ууделеппа. Полномочия эксперта по новой прессе Пилле Пруулманн-Венгерфельдт действительны до 2020 года.

Писатель и преподаватель Рейн Вейдеманн входил в состав совета ERR в 90-е годы, а канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене работал экспертом совета с мая 2012 по январь 2013 год. В 2012 году назначение Ныгене в совет ERR вызвало критику парламентской оппозиции, недовольной тем, что у него нет высшего образования.

К сегодняшнему дню, как указывается на сайте Минкульта, высшее образование он получил. Ныгене окончил Тартуский университет по специальности "журналистика и коммуникация".