С участковыми полицейскими теперь можно договориться об индивидуальном приеме

Если раньше в Ида-Харьюском констебльском отделении у участковых полицейских были определенные приемные часы для жителей своего района, то теперь можно связаться со своим участковым по мобильному телефону и договориться о встрече в удобное время.

"Люди обращаются в полицию, когда у них возникла какая-то проблема или сложная ситуация. Для того, чтобы встретиться со своим участковым полицейским, не надо больше ждать определенных приемных часов. Вместе этого можно позвонить на номер мобильного телефона своего констебля и договориться о подходящем вам времени для встречи", – сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

Ида-Харьюское констебльское отделение обслуживает жителей восточной части Харьюмаа. Участковые полицейские отвечают на звонки по мобильному телефону по рабочим дням с 8:00 до 16:30.

Если помощь полиции требуется незамедлительно, следует звонить по короткому номеру Центра тревоги 112.

Контакты участковых полицейских можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.