КаПо задержала в январе завербованного российскими спецслужбами мужчину

По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу, в начале января этого года был задержан завербованный Главным разведывательным управлением (ГРУ) России мужчина.

Синисалу, представляя свежий ежегодник КаПо, сообщил, что по факту задержания было начато уголовное расследование по статье совершения деяний против государственной независимости и суверенитета Эстонии.

Поскольку уголовное расследование еще продолжается, то более подробную информацию по этому делу дать нельзя.

"Когда придет время, то, конечно, Госпрокуратура и КаПо предоставят информацию в рамках возможного", - сказал Синисалу.

9 января был задержан российский гражданин, которому, в случае признания его виновным, грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Воглавляющая расследование уголовного дела госпрокурор Инна Омблер сказал ERR, что подозреваемый в совершении преступления против государства мужчина был взят под стражу по разрешению суда.

"Прокуратура всегда придает важное значение сотрудничеству с КаПо. За последние два года были переданы в суд в общей сложности пять дел, связанных с преступлениями против государства. По этим делам имеются судебные решения, вступившие в силу", - сказала Омблер.

По её словам, в последние годы особенно заметен интерес российских спецслужб к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.

"Как правило, речь идет как о гражданах Эстонской Республики, так и гражданах Российской Федерации, которые занимаются различными преступными действиями в приграничном районе, что облегчает их вербовку со стороны российских спецслужб", - добавила Омблер.