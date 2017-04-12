Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики

Сегодня, 12 апреля, официально начинается празднование столетия ЭР - разные посвященные этому событию проекты продлятся в Эстонии в течение трех лет. Русские редакции ERR готовят специальную программу, которая стартует уже 16 апреля.

В ближайшее воскресенье Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) даст эфирный старт празднованию столетия республики - телеканалы и радиостанции подготовили специальную программу, включая репортажи и интервью с участниками масштабного похода вдоль бывшей границы Эстляндской и Лифляндской губерний, после ликвидации которой указом петроградского временного правительства от 12 апреля территория Эстонии приобрела современные очертания.

В частности, в поход со всеми желающими отправятся журналисты "Радио 4" - их прямые репортажи можно будет услышать в выпусках новостей в течение дня, а также в утренней программе 17 апреля. А вечером, в 18:40, в эфире телеканала ETV+ телезрители увидят праздничную студию, где ведущие Елена Соломина и Андрей Титов в прямом эфире будут следить за походом, встречать гостей и знакомить с интересными фактами из истории республики.

Сейчас в эфире "Радио 4" уже идут два спецпроекта, посвященные годовщине. "Четыре времени века" - это цикл получасовых исторических передач, в которых историк Пеэтер Ярвелайд знакомит слушателей с важнейшими событиями, произошедшими в Эстонии за последний век. Всего до февраля 2018 года в эфир выйдут 53 еженедельные передачи.

Кроме того, два раза в месяц в программе "Подробности" радиостанция рассказывает о подарках, которые любой житель Эстонии может сделать республике по случаю дня рождения.

Планы на новые проекты в течение трех лет еще верстаются. "В 2018 году хотим запустить в эфир 100 коротких аудиоклипов об Эстонии. В спортивной рубрике с помощью коротких зарисовок будем рассказывать об истории эстонского спорта. Запланирован и радиоспектакль с Русским молодежным театром, а в наше новое мобильное приложение для детей хотим выложить лучшие эстонские сказки", - рассказала о планах главред "Радио 4" Юлия Балий.

По словам руководителя ETV+ Дарьи Саар, в ближайшее время телеканал планирует выпустить в эфир исторические художественные и документальные фильмы из архивов Эстонского телевидения, в эфире утренней программы "Кофе +" с 17 апреля будут выходить небольшие экскурсы в историю по мотивам старых газет, а более основательные исторические передачи "Мгновение в истории" будут появляться в эфире раз в неделю.

Более подробную информацию о запланированных в Эстонии мероприятиях и проектах, посвященных годовщине, можно найти на юбилейном сайте, а также на тематическом портале ERR.