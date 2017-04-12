КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

В своем свежем ежегоднике Полиция безопасности (КаПо) отмечает, что в России не пропало желание навешивать ярлыки на происходящие в Эстонии события, и что для этих целей на некоторые мероприятия направляются российские правые экстремисты.

"Мы видели попытки России направить на мероприятия в Эстонии своих правых экстремистов, которые открыто используют нацистскую атрибутику, чтобы затем представить это в СМИ как проблему эстонского общества", - утверждается в ежегоднике КаПо.

Так, в качестве примера самой открытой провокации прошлого года КаПо приводит случай, когда для того, чтобы сделать фотографию "местного нациста" российским спецслужбам пришлось направить в Эстонию проживающего в Санкт-Петербурге скинхеда Алексея Максимова.

Если при пересечении границы Максимов хорошо спрятал свои тематические татуировки, то на памятных мероприятиях, посвященных павшим в боях за Синимяэ, он сменил одежду так, чтобы выставить напоказ свои неонацистские татуировки, в том числе и свастику.

"Конечно, контролируемые Кремлем СМИ сразу же привели его фотографию в качестве примера того, что происходит в Эстонии. Поскольку для этой роли нациста пришлось присылать активиста из Санкт-Петербурга, значит негативный ярлык к Эстонии никак не лепится и подобные попытки говорят лишь об отчаянии", - говорится в ежегоднике КаПо.