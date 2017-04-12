КаПо: Россия подсылает на памятные мероприятия в Синимяэ своих нацистов

В своем свежем ежегоднике Полиция безопасности (КаПо) отмечает, что в России не пропало желание наклеивать ярлыки на происходящие в Эстонии события, и что для этих целей на эти мероприятия направляются российские правые экстремисты.

"Мы видели попытки направить на мероприятия в Эстонии своих российских правых экстремистов, которые открыто используют нацистскую атрибутику, чтобы представить в СМИ это как проблему эстонского общества"», - утверждается в ежегоднике КаПо.

Так, в качестве примера самой открытой провокации прошлого года КаПо сообщает, что для фотографии "местного нациста" пришлось направить в Эстонию проживающего в Санкт-Петербурге скинхеда Алексея Максимова.

Если при пересечении границы Максимов хорошо спрятал свои тематические татуировки, то на памятных мероприятиях, посвященных павшим в боях за Синимяэ, он сменил свою одежду так, чтобы выставить напоказ свои неонацистские татуировки, в том числе и свастику.

"Конечно, контролируемые Кремлем СМИ сразу же привели его фото в качестве примера того, что происходит в Эстонии. Поскольку для этой роли нациста пришлось присылать активиста из Санкт-Петербурга, то следует отметить, что этот ярлык никак не приклеивается к Эстонии и что такие попытки говорят лишь об отчаянии", - говорится в ежегоднике КаПо.