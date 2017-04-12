Газета Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп и выплатит компенсацию за моральный ущерб

Британская газета The Daily Mail публично принесла извинения жене президента США Мелании Трамп, а также сообщила, что выплатит ей компенсацию за понесенный ущерб.

"Мы понимаем, что эти (опубликованные в газете - ИФ) заявления о госпоже Трамп - неправда... Мы приносим извинения госпоже Трамп за принесенные неудобства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания в среду. При этом сумму, которую издание готово выплатить Трамп, в суде не озвучили, передает Интерфакс.

В свою очередь агентство AP отмечает, что первая леди США приняла извинения The Daily Mail. Ранее сообщалось, что Трамп подала иск о клевете против британского издания Daily Mail, распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами эскорт-услуг.

Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, причем сторона защиты оценивала понесенный Трамп ущерб в $150 млн.

В августе 2016 года в выпуске словенского журнала Suzy была опубликована статья о прошлом жены президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена и британской газетой The Daily Mail. В материале говорилось, что Трамп раньше работала в модельном агентстве в Нью-Йорке, которое предлагало, среди прочего, эскорт-услуги.