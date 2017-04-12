Жители Нарва-Йыэсуу собрали более 100 подписей в поддержку мэра Максима Ильина

В начале апреля на сессии городского собрания Нарва-Йыэсуу половина депутатов предложила выразить вотум недоверия мэру города Максиму Ильину. Через несколько дней в социальной сети Facebook появился призыв собрать подписи в поддержку градоначальника. За четыре дня было собрано более 100 подписей.

Инициатор сбора подписей, руководитель местного кафе "Альбатрос" Наталья Песочинская опубликовала 9 апреля в социальной сети Facebook пост с призывом собрать подписи жителей города несогласных с вотумом недоверия мэру Максиму Ильину. Подписи собирались до 12 апреля.

"У нас несколько подписных листов и мы еще не подсчитывали количество подписавшихся. Думаю, на сегодняшний день их больше ста, - сказала порталу rus.err.ee Песочинская. - Передадим их депутатам городского собрания. Поскольку дата сессии еще не определена, мы будем продолжать собирать подписи".

Инициаторам сбора подписей, как следует из информации подписного листа, непонятны претензии к мэру по поводу детальных планировок. "История с Курзалом началась в 2005 году. Справедливо ли от мэра требовать закрыть за четыре месяцы (столько времени Максим Ильин руководит городом - прим. ред.) вопрос, который не решили за 12 лет? Вопрос общей планировки города был поднят в 2014 году и она должна быть закончена к осени 2017 года. В чем претензия? Мэр должен был сделать это заранее?"

Жители, подписывающиеся в поддержку мэра, требуют от депутатов прекратить интриги и склоки и призывают их начать работать на благо города.

Еще на одной странице в социальной сети 11 апреля начали проводить опрос: поддерживаете ли вы мэра Максима Ильина и его отношение к городу? Поддержку выразили 16 человек, против - шестеро.

Напомним, что 3 апреля половина депутатов городского собрания Нарва-Йыэсуу во главе с председателем Калле Кекки предложила выразить вотум недоверия мэру. Основные претензии: не сделана общая планировка города, нет изменений в ситуации с Курзалом, мэр не дает кабинет и доступ в инфосистему председателю горсобрания.