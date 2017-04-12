Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин

Депутат парламента от социал-демократов Марианне Микко подготовила законодательные поправки, согласно которым женщины и мужчины в списках кандидатов на выборах должны чередоваться. Иными словами, речь идет о "полосатых списках".

Об этом сообщила пресс-служба социал-демократов, отметив, что законопроект о внесении поправок в законы о выборах в Европарламент, Рийгикогу и органы местного самоуправления был передан парламенту 12 апреля - в столетнюю годовщину со дня обретения женщинами Эстонии избирательного права

По словам Марианне Микко, как минимум странно, что спустя век после обретения женщинами избирательного права, парламент Эстонии состоит лишь на четверть из женщин.

"Участие женщин в принятии решений – лакмусовая бумажка демократии. Ни в одной скандинавской стране – ни в парламенте, ни в правительстве – представительство женщин не опускается ниже 1/3. Обычно их процент держится на уровне 40%", - сравнила Эстонию с северными странами Марианне Микко.

"Рийгикогу может показать обществу пример того, как осуществляется гендерное равенство, и узаконить "полосатые списки" кандидатов на выборах", - заверила Микко.

Инициированный Микко законопроект подписали Яанус Карилайд, Эрки Сависаар, Харди Волмер, Танель Талве, Тоомас Юргенстейн, Лийза Овийр, Хельо Пикхоф, Дмитрий Дмитриев, Кальви Кыва, Инара Луйгас, Барби Пилвре, Эйки Нестор и Тоомас Витсут.