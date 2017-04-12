В Эстонии продавцов топлива обяжут добавлять в бензин биодобавки

В среду, 12 апреля, на заседании Рийгикогу принял поправки к Закону о жидком топливе, которые с мая следующего года обязывают продавцов добавлять в бензин и дизельное топливо биодобавки.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о жидком топливе проголосовали 74, против – 7 депутатов.

В ходе прений председатель комиссии по экономике Айвар Кокк отметил, что в ходе второго чтения комиссия по экономике приняла решение отсрочить срок вступления требования о биотопливе в силу на один год.

Закон перенимает требование ЕС, согласно которому к 2020 году доля биодобавок в разрешенном к использованию топливе должна составлять не менее 10%.

Согласно закону, с мая следующего года продавцы топлива будут обязаны продавать топливо, содержащее не менее 3,1% биодобавок в пересчете на энергоемкость. Обязанность добавлять биотопливо не будет применяться к зимнему дизельному топливу с ноября 2018 года по конец марта 2019 года.

С апреля 2019 года в разрешенном к использованию топливе должно содержаться не менее 6,4% биодобавок. С 2020 года – 10%, но не менее 6,4% в пересчет на общую энергию в каждом разрешенном к употреблению литре топлива.