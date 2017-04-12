Работники здравоохранения 15 мая проведут забастовку

Об этом в среду, 12 апреля, сообщили Союз врачей Эстонии, профсоюз работников здравоохранения и Союз медсестер Эстонии.

В совместном заявление отмечается, что правительство не выполнило свое обещание увеличить финансирование здравоохранения, в результате чего пациенты вынуждены мириться с длинными очередями к врачам и переносом операций.

В заявлении говорится, что премьер-министр Юри Ратас еще в декабре пообещал, что решение об увеличении финансирования сектора здравоохранения будет принято не позднее 11 апреля, но этого так и не произошло.

В такой ситуации для сохранения рабочего мира остается крайне мало возможностей и профсоюзы уже приступили к подготовке к забастовке, которую наметили на 15 мая.