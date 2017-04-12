Работники здравоохранения 15 мая проведут забастовку ({{commentsTotal}})
Неудовлетворенные политикой правительства в области здравоохранения медицинские работники проведут 15 мая общереспубликанскую забастовку, требуя выделить сектору дополнительное финансирование.
Об этом в среду, 12 апреля, сообщили Союз врачей Эстонии, профсоюз работников здравоохранения и Союз медсестер Эстонии.
В совместном заявление отмечается, что правительство не выполнило свое обещание увеличить финансирование здравоохранения, в результате чего пациенты вынуждены мириться с длинными очередями к врачам и переносом операций.
В заявлении говорится, что премьер-министр Юри Ратас еще в декабре пообещал, что решение об увеличении финансирования сектора здравоохранения будет принято не позднее 11 апреля, но этого так и не произошло.
В такой ситуации для сохранения рабочего мира остается крайне мало возможностей и профсоюзы уже приступили к подготовке к забастовке, которую наметили на 15 мая.
Редактор: Сергей Михайлов