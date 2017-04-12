В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"

В Пярнуском музее современного искусства открылась годовая выставка Союза художников Эстонии. На экспозиции под названием "В данный момент" можно ознакомиться с видением художников того, что происходит в современном мире в настоящее время. Свои работы демонстрируют около сотни авторов, передает "Актуальная камера".

В Пярну годовая выставка художников - членов Союза живописцев Эстонии - проходит уже более 10 лет. На этот раз в ней участвуют около ста живописцев. В их числе как именитые мастера - классики эстонской живописи, так и молодые художники.

"Мы видим работы Тийта Пяасуке, Юри Аррака, Кристины Каазик, Тийи Пало-Вайк, Вано Аллсалу - председателя Союза художников. И очень много работ студентов в этом году. Профессиональный уровень очень высокий", - рассказал член правления Союза живописцев Эстонии Яан Элькен.

Экспозиция под названием "В данный момент" демонстрирует политические и эстетические, нежные и ужасающие взгляды художников на современный мир.

"Как объект — это мир вокруг нас. Так что здесь и плохие, и хорошие дни. Надежды и какие-то неудачи. Из этого тоже можно искусство делать", - добавил Элькен.

Традиционно экспозиция размещается в залах Пярнуского музея современного искусства. В последнее время над зданием, где расположен музей, навис Домоклов меч - дом выставлен на продажу и будущая судьба музея неизвестна. Учитывая это обстоятельство, классик эстонской живописи Юри Аррак написал и выставил картину "Похороны дома".

"У меня в этом доме было несколько выставок. И поэтому мне очень жаль, что это разрушают. Это какой-то знак победы денег", - считает художник Юри Аррак.

Годовая выставка Союза живописцев Эстонии останется открытой в пярнуском музее современного искусства до 26 мая.