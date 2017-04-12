Из-за аварии водопровода движение в Мустамяэ может быть затруднено до вечера четверга

В среду, 12 апреля, во второй половине дня авария водопровода серьезно нарушила движение в столичном районе Мустамяэ.

Об этом сообщила пресс-служба компании Tallinna Vesi, отметив, что инцидент случился неподалеку от перекрестка улиц Мустамяэ теэ и Эндла. Участок Мустамяэ теэ по направлению к центру города временно закрыт для движения транспорта.

К моменту публикации новости специалистам удалось перекрыть воду на месте происшествия. Сейчас они занимаются ремонтом магистрали.

Для ликвидации аварии планируется закрыть для движения обе полосы, ведущие к центру города. Будет остановлено и движение троллейбусов номер 1 и номер 5. При этом транспортное сообщение с районом по Мустамяэ теэ все же планируется сохранить. Одну из двух полос проезжей части по направлению из центра к Мустамяэ планируется использовать для движения в обратном направлении.

Ремонтные работы могут продлиться до вечера четверга.