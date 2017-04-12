В четверг снег, мокрый снег и дождь

Погоду в Эстонии в четверг определяет циклон, который смещается со Швеции через Балтийское море и юг Эстонии на восток, передает "Актуальная камера".

Ночью облачно. Мокрый снег и дождь, по северным уездам и снег. Ветер восточных направлений 4-10 м/с, на побережье порывы до 14 м/с, к утру ветер изменит направление на северные. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег и дождь. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер преобладает северных направлений 5-10, на востоке северо-восточный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..6°C.