В Нарвской библиотеке отремонтируют и обновят Американский уголок

В Нарвской городской библиотеке начались работы по ремонту помещений Американского уголка, который существует в Нарве уже около 13 лет. В рамках этого проекта планируется сделать косметический ремонт в мастерской и в конференц-зале, закупить новую модульную мебель, обновить 3D-принтеры и закупить оборудование для занятий по робототехнике. Всего на проект, который финансирует посольство США, выделено около 200 тысяч евро. Открытие обновленных помещений намечено на 1 сентября, передает "Актуальная камера".

Нарвская городская центральная библиотека и посольство США в Эстонии обновят так называемый Американский уголок. На реализацию проекта американская сторона выделила около 200 тысяч евро. Примерно половина денег пойдет на проектировочные и строительные работы, которые уже начались.

"Эти залы очень долго стояли без ремонта, поэтому основная часть денег идет на замену пола, освещения, также косметический ремонт стен. Заменим двери на новые, заполним эти помещения новым оборудованием из области инфотехнологий", - рассказала директор библиотеки Марица Орт.

Ремонт затронет три помещения Центральной библиотеки: мастерскую, зал и соединяющий их коридор.

Примерно 85 000 евро пойдут на закупку оборудования и мебели, ещё около 20 000 евро библиотека получит на проведение образовательных программ: интерактивные игры для детей, мастер-классы по работе с 3D-принтерами и лазерным станком. Будут и новые классы по робототехнике и инфотехнологиям.

"У нас появятся новые 3D-принтеры, также мы думаем закупить кое-что из робототехники, но сейчас я полностью не хочу раскрывать все секреты. Когда мы откроем эти помещения, нарвитяне смогут прийти и посмотреть, что появилось нового", - сказала Орт..

Американский уголок в Нарвской библиотеке работает уже около 13 лет. Закончить ремонт планируется к 1 сентября.