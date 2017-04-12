В первом квартале больше всего пожертвований получила Центристская партия

В первом квартале текущего года среди представленных в Рийгикогу политических сил наиболее крупные пожертвования получила Центристская партия.

Как следует из финансовых документов, в первом квартале частные лица перечислили центристам 17 093 евро. Лидер Центристской партии Юри Ратас поддержал организацию суммой в 740 евро.

На втором месте по сумме полученных пожертвований оказалась партия "Союз Отечества и Res Publica" - 16 535. Третью строчку заняли входящие в правящую коалицию соцдемы - 16 050 евро.

Крупнейшая оппозиционная сила - Партия реформ - получила в виде пожертвований 15 149 евро.

Консерваторам перечислили 5659 евро, свободникам - 3321 евро.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.