rus.err.ee

В первом квартале больше всего пожертвований получила Центристская партия ({{commentsTotal}})

Центристская партия получила больше всего пожертвований.
Центристская партия получила больше всего пожертвований. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В первом квартале текущего года среди представленных в Рийгикогу политических сил наиболее крупные пожертвования получила Центристская партия.

Как следует из финансовых документов, в первом квартале частные лица перечислили центристам 17 093 евро. Лидер Центристской партии Юри Ратас поддержал организацию суммой в 740 евро.

На втором месте по сумме полученных пожертвований оказалась партия "Союз Отечества и Res Publica" - 16 535. Третью строчку заняли входящие в правящую коалицию соцдемы - 16 050 евро.

Крупнейшая оппозиционная сила - Партия реформ - получила в виде пожертвований 15 149 евро.

Консерваторам перечислили 5659 евро, свободникам - 3321 евро.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Авария водопровода.Авария водопровода.
Из-за аварии водопровода движение в Мустамяэ может быть затруднено до вечера четверга
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Работники здравоохранения 15 мая проведут забастовку
Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
Подростки летом могут больше работать.Подростки летом могут больше работать.
Молодежь сможет больше работать во время школьных каникул
Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.

Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"

Автобусы Lux Express.Автобусы Lux Express.
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге

С 12 апреля автобусы Lux Express будут прибывать и отправляться только с городского автовокзала. Возле Балтийского вокзала остановки больше не будет.

Выставка "Eesti autonoomia 100".Выставка "Eesti autonoomia 100".
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу.Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу.

КаПо задержала в январе завербованного российскими спецслужбами мужчину

Автобус, перевозивший футболистов "Дортмунда".Автобус, перевозивший футболистов "Дортмунда".
По делу о взрывах в Дортмунде задержан подозреваемый
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Мнение / Интервью
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк

Предприниматель Индрек Нейвельт считает, что государство душит компании бюрократией, из-за чего все нормальные предприниматели уводят свои фирмы из Эстонии.

Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
ИДА-ВИРУМАА
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Жители Нарва-Йыэсуу собрали более 100 подписей в поддержку мэра Максима Ильина
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
Силламяэ.Силламяэ.
Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада
Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
Дом попечения в Нарве.Дом попечения в Нарве.
Канцлер права нашла в Нарвском доме попечения нарушения
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Из Эстонии выехал 31 беженец
Обновлено: 11:39 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные
"Они тащили его из самолета как тряпичную куклу"."Они тащили его из самолета как тряпичную куклу".
Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием
ЗА РУБЕЖОМ
Мелания Трамп.Мелания Трамп.
Газета Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп и выплатит компенсацию за моральный ущерб
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты
Обновлено: 14:12
Цветы и свечи в память о погибших у станции метро
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Флаг Черногории.
Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО
Российские саперы в Алеппо.
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии
Главы МИД
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
ЭСТОНИЯ
Центристская партия получила больше всего пожертвований.Центристская партия получила больше всего пожертвований.
В первом квартале больше всего пожертвований получила Центристская партия

В первом квартале текущего года среди представленных в Рийгикогу политических сил наиболее крупные пожертвования получила Центристская партия.

Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Эстонии продавцов топлива обяжут доливать в бензин биодобавки
Страсти вокруг школы для взрослых не утихают.Страсти вокруг школы для взрослых не утихают.
Ликвидацию Вана-Каламаяской гимназии для взрослых оспорили в суде
Порт Калласте.Порт Калласте.
Председатель горсобрания Калласте окончательно признан виновным в коррупции
Рейн Вейдманн хорошо знаком с работой совета ERR.Рейн Вейдманн хорошо знаком с работой совета ERR.
Новыми экспертами совета ERR могут стать Пааво Ныгене и Рейн Вейдеманн
Кайя Ива.Кайя Ива.
Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Медработники Эстонии созвали забастовочный комитет
ЭКОНОМИКА
Экономика Эстонии медленно, но растет.Экономика Эстонии медленно, но растет.
Минфин прогнозирует в следующем году рост экономики на 2,4%
Портал Cherry.Портал Cherry.
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
11.04
Tesla по капитализации обошла General Motors
11.04
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
11.04
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
11.04
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
СПОРТ
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
Кубок Эстонии по футболу.Кубок Эстонии по футболу.
Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу
Волейболисты
"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
Альгимантас Бряунис решил покинуть не только Силламяэ, но и Эстонию.
Силламяэский "Калев" остался без главного тренера
Кирсан Илюмжинов.Кирсан Илюмжинов.
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Фигурное катание.Фигурное катание.
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Макар Медведев.Макар Медведев.
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
КУЛЬТУРА
Выставка Союза художников Эстонии Выставка Союза художников Эстонии
В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
Выставка Выставка
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
В Калласте зимой.В Калласте зимой.
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро
Работы планируют завершить к лету.Работы планируют завершить к лету.
На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро
Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
С участковыми полицейскими теперь можно договориться об индивидуальном приеме
Совместный эфир R4 и ETV+
Последние новости
20:26
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
19:58
Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро
19:09
В первом квартале больше всего пожертвований получила Центристская партия
19:02
В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"
18:54
Минфин прогнозирует в следующем году рост экономики на 2,4%
18:50
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости Обновлено
18:35
На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро
18:15
Актуальная камера 12.04.2017 (18:00)
17:41
Из-за аварии водопровода движение в Мустамяэ может быть затруднено до вечера четверга
17:23
Работники здравоохранения 15 мая проведут забастовку
17:03
В Эстонии продавцов топлива обяжут доливать в бензин биодобавки
17:01
Молодежь сможет больше работать во время школьных каникул
16:55
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
16:44
По делу о взрывах в Дортмунде задержан подозреваемый
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
12:14
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге
11:58
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
12:21
КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu
07:27
При проверке посылок в центре сортировки почты Omniva обнаружили наркотики
14:12
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты Обновлено
11.04
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
07:51
Из прибывших в Эстонию 60 взрослых беженцев постоянную работу смогли найти пятеро мужчин
11.04
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
11.04
В Локса вывоз мусора подорожает в 11 раз
11:20
Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 11.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Весна в Эстонии еще не набрала обороты.
В среду воздух в Эстонии прогреется до 9 градусов
Эстония
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым
Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.
В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города
Обновлено: 11.04
Арво Сарапуу.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
Пярнуский пляжный слон возвращается на традиционное место.
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
Модель Европейского парламента для молодежи впервые прошла на русском языке.
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Обновлено: 10.04
За рубежом
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
Иллюстративая фотография.
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
Зюганов угощает медом.
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии