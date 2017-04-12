Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы

Молодой эстонский дзюдоист Герман Дуран успешно выступил на молодежном Кубке Европы, который завершился в итальянском городе Леньяно. В категории до 81 кг он провел пять схваток и завоевал серебряную медаль, передает "Актуальная камера".

В весовой категории до 81 кг, где боролся Герман Дуран, было 52 участника из 16 стран. Восемь из них входят в элиту европейского рейтинга. Герман провел пять поединков и в четырех одержал уверенные победы. Однако в финале против бельгийца Матиаса Кассе уступил оценкой "вазари". В концовке наш дзюдоист не успел отыграться и остался на втором месте.

"Самая тяжелая встреча была финальная, потому что оппонентом был из спортсмен Бельгии, который уже ездит по топовым, взрослым соревнованиям, то есть свой уровень уже почувствовал. Он тоже боролся пять поединков. Не знаю, может у меня из-за учебы не такой плотный график тренировок и может мало борьбы из-за этого", - рассказал Герман Дуран.

Тем не менее, второе место и серебряная медаль - это безусловный успех, к которому он шел самостоятельно, совмещая тренировки со сборной Шотландии и учебу в университете Глазго.

"Я считаю, что без спорта в университете нечего делать. То есть, спорт там любят, спорт там развивают и, конечно, я буду дальше заниматься и хочу достигать новых результатов. Там это оценивается высоко. И про учебу нельзя забывать, буду на два фронта работать", - добавил Герман.

Конечная цель для Германа Дурана - Олимпиада в Токио 2020 года.

Отбор на Олимпийские игры начинается с 2018 года, то есть очки можно набирать с января 2018 года. И к этому периоду можно хорошо подготовиться, чтобы забрать нужные очки и тогда попасть на Олимпийские игры.