Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода

Руководители предприятия Est-For Invest, которое собирается построить на реке Эмайыги целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро, представили план оценки влияния работы завода на окружающую среду. Несмотря на то, что детальный анализ ещё не готов, проект уже подвергается критике со стороны учёных и защитников природы, передает "Актуальная камера".

Как утверждают члены правления Est-For Invest Маргус Кохава и Ааду Полли, для работы планируемого завода по рафинированию древесины понадобится лишь немногим более одного процента от среднегодового расхода воды реки Эмайыги. Критики проекта, однако, считают, что заказанные предприятием анализы не способны определить долгосрочного влияния производства на экологию региона.

"Вопрос в том, какие вещества всё же останутся в воде и как они повлияют на рыб, земноводных и других обитателей реки, а также в том, что впитается в почву. Каким образом это повлияет на Эмайыги и Чудское озеро через 10-15 лет?", - спрашивает любитель природы Андрус Окас.

Другая претензия защитников окружающей среды касается вероятного увеличения объёма вырубки эстонских лесов - для работы целлюлозного завода потребуется 3 миллиона кубометров древесины в год.

"Опыт различных заводов по всему миру показывает, что всю древесину не получится импортировать. В любом случае, объём вырубки увеличится, но насколько именно, сегодня сказать сложно", - пояснил председатель правления Эстонского фонда природы Тармо Тюйр.

Как объясняют руководители Est-For Invest, главное изменение, которое произойдёт вместе с открытием в Эстонии целлюлозного завода, состоит в том, что древесина, которая сейчас идёт на экспорт в виде сырья, будет перерабатываться в Эстонии и приносить экономике страны больше доходов за счёт создания добавленной стоимости. Для ускорения процесса предприятие ходатайствовало об инициировании спецпланировки для территории завода. Правительство должно принять решение по этому ходатайству до конца апреля.