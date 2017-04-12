Актуальная камера 12.04.2017 (20:00)

С 12 апреля автобусы Lux Express будут прибывать и отправляться только с городского автовокзала. Возле Балтийского вокзала остановки больше не будет.
Предприниматель Индрек Нейвельт считает, что государство душит компании бюрократией, из-за чего все нормальные предприниматели уводят свои фирмы из Эстонии.
Объединение женщин Союза Отечества и Res Publica (IRL) предложило кандидатуру министра социальной защиты Кайи Ива на пост председателя партии. Ива сегодна вечером подтвердила, что она согласна баллотироваться.