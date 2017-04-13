Фамилию нового худрука Русского театра огласят 20 апреля

В следующий четверг, 20 апреля, будут подведены итоги конкурса на замещение должности художественного руководителя Русского театра.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал директор театра и председатель конкурсной комиссии Тыну Ленсмсент.

"20 апреля у нас состоится встреча с последним кандидатом на пост художественного руководителя. В этот же день мы намерены и назвать победителя конкурса", - сказал Ленсмент.

По его словам, к сегодняшнему дню число претендентов сократилось до четырех человек. Однако называть их фамилии Тыну Ленсмент отказался. Не стал он отвечать и на вопрос, остался ли в числе претендентов нынешний художественный руководитель Игорь Лысов.

"Пока не комментирую. Будут готов рассказать 20 апреля", - заключил Ленсмент.

Ранее в СМИ уже назывались несколько потенциальных кандидатов — это нынешний худрук театра Игорь Лысов, московский режиссер Филипп Лось, а также эмигрант из России Андрей Кузичкин.

В состав конкурсной комиссии, которая выбирает нового худрука, вошли Тыну Ленсмент (председатель), актриса Екатерина Кордас (доверенное лицо Русского театра), генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.

Контракт с нынешним худруком театра Игорем Лысовым истекает в сентябре. Первоначально Лысов заявил, что не будет участвовать в конкурсе и вернется обратно в Россию в знак протеста против решения не продлевать контракт автоматически с действующим худруком, но позднее пересмотрел свое решение.