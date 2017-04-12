Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет

Старейшей работающей в Европе аптеке, расположенной в самом сердце Старого города в Таллинне, исполняется 595 лет. Сегодня Ратушная аптека Таллинна не только продает медикаменты и лекарства, но и знакомит туристов с историей аптекарского дела, передает "Актуальная камера".

Ратушная аптека - это и музей, и аптека в одном флаконе. Сюда, как и в прежние времена приходят люди, чтобы с помощью лекарств облегчить свои страдания. Но здесь можно также поинтересоваться, как много столетий назад люди приходили сюда купить, например, сушеных ежей и пчел, поскольку верили в их целительную силу.

"Из этих веществ делали лекарства, и люди думали и надеялись, что это все помогает, потому что врачи просто не знали, что делать, если чума. Люди верили, если на дверь повесить сушеную лягушку, то это поможет", - рассказала заведующая Ратушной аптекой Лийви Алликас.

Работающая почти 6 столетий аптека является самым старейшим медицинским и коммерческим заведением Таллинна, она является настоящим магнитом для туристов.

"Местные жители не очень часто заглядывают к нам за лекарствами. Ведь кто в основном бывает на Ратушной площади? Туристы. Обычный человек пойдет или в торговый центр, или в аптеку рядом с домом. Сюда на машине не подъехать. Поэтому, главные наши посетители — приезжие", - пояснила аптекарь-провизор Ратушной аптеки Юлле Нодапера.

Благодаря своей многовековой истории в помещении аптеки расположился музей, показывающий как и чем торговали в старину.

"У нас два в одном. Здесь работает и обычная аптека. Мы продаем лекарства, лекарства по рецепту, аптечную косметику, а в другой комнате у нас музей. Марципан, клорет - вот такие сувениры", - добавила Лийви Алликас.

Ратушная аптека считается местом рождения марципана - в своем рассказе известный эстонский писатель Ян Кросс описывает как подмастерье, пытаясь придумать снадобье для члена местного городского совета, изобрел рецепт этой сладости.