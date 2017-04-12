Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро

В первом квартале 2017 года возглавляемой экс-министром иностранных дел и бывшим депутатом Европарламента Кристийной Оюланд Партии народного единства (ПНЕ) пожертвовали 798 евро.

Еще 252 евро малая политическая сила получила в виде членских взносов. Таким образ общий доход ПНЕ за квартал составил 1050 евро.

В первом квартале 2016 года ПНЕ пожертвовали 481 евро, а в последнем - 900 евро.

ПНЕ была зарегистрирована 4 сентября 2014 года. В первом квартале 2015 года партия получила пока рекордные для себя пожертвования - 38 506 евро.

На состоявшихся в марте 2015 года парламентских выборах партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не прошла в Рийгикогу.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.