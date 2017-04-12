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Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
Антон Алексеев

Несколько часов назад в Москве стартовала встреча между российским президентом Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. До этого Тиллерсон провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Главная тема - сирийский кризис. Отношения между Москвой и Вашингтоном резко обострились после американской ракетной атаки на военную авиабазу. Подробности - в материале корреспондента "Актуальной камеры" в Москве.

Накануне визита в Россию госсекретарь США заявил, что Москва должна выбрать - продолжать поддерживать Башара Асада или быть вместе с США и их союзниками. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров ответил своему американскому коллеге.

"Мы неоднократно подтверждали нашу готовность к конструктивному и равноправному диалогу и сотрудничеству, основанному на учете законных интересов друг друга. Это наша последовательная позиция. Она полностью сформирована в рамках международного права, и на нее не влияет сиюминутная ситуация или ложный выбор "вы с нами или против нас"", - пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Госсекретарь Тиллерсон в ответ предпочел подчеркнуть важность самого факта нынешней встречи.

"Эта встреча происходит в очень важный момент, когда мы пытаемся прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", - сказал Рекс Тиллерсон.

Одновременно с переговорами Серегея Лаврова и Рекса Тиллерсона официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз объясняла журналистам, почему американский ракетный удар по сирийской военной базе играет на руку противникам мирного урегулирования.

"Эти же самые боевики, террористы и экстремисты зададут логичный вопрос: а почему кому-то можно силовыми методами действовать, почему кому-то можно без какого-либо разрешения, без какой-либо четкой, ясной мотивации, подкрепленной фактами, наносить удары по территории суверенного государства, а нам нельзя?", - прокомментировала Мария Захарова.

Российские эксперты не ожидают от сегодняшних переговоров прорыва ни в двусторонних отношениях, ни в вопросе сирийского урегулирования.

"Скорее всего, России, если она хочет пойти на какую-то сделку с Соединенными Штатами, придется отказываться от поддержки Башара Асада, придется пересматривать свои отношения с Ираном в Сирии. И Соединенным Штатам тоже придется что-то предлагать России", - считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

По последней информации, Тиллерсона после его переговоров с Лавровым также принял президент России Владимир Путин.

Лавров раскрыл подробности встречи с Путиным и Тиллерсоном

Москва подтвердила свое намерение устранять проблемы в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в которых участвовал президент Владимир Путин, передает Лента.

Дипломат отметил, что в российско-американских отношениях скопилось много проблем, в том числе тех, которые "остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы".

"Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены", — заявил глава российского МИД.

По его словам, глава государства также заявил о готовности вернуться к совместному с США применению меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это возможно в случае, если "будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой"", - уточнил Лавров.

Редактор: Надежда Берсенёва



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