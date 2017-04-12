У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями

В связи с предложением правительства объединить город Калласте с волостями Алатскиви, Пала, Пейпсияэре и Вара в единое самоуправление, у жителей Калласте узнают мнение на этот счет.

Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Хотите ли вы объединиться с волостями Алатскиви, Пала, Пейпсияэре и Вара?".

В опросе, который пройдет 23 и 24 апреля в Центре досуга Калласте, могут принять все зарегистрированные жители города в возрасте от 16 лет и старше.

Опросный пункт будет открыт 23 апреля с 10:00 до 18:00 и 24 апреля - с 12:00 до 20:00.

Выразить свое мнение можно и в интернете. Проголосовать будет можно, идентифицировав свою личность с помощью ID-карты или Mobiil-ID.

Центром нового самоуправления, которое будет называть Чудская волость, станет поселок Алатскиви. В самоуправлении будут проживать 4700 человек.