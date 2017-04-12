"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии

Таллиннский "Инфонет" по пенальти обыграл "Нымме Калью" и пробился в полуфинал Кубка Эстонии. Вышла в эту стадию турнира и любительская команда "Нарва Юнайтед".

Четвертьфинальный матч между "Нымме Калью" и "Инфонетом" прошел в среду, 12 апреля, на стадионе в Хийу. На 71-й минуте Денис Тяпкин после розыгрыша штрафного ударом головой вывел хозяев поля вперед, но за две минуты до конца основного времени Владимир Воскобойников сравнял счет.

В дополнительное время никто из команд отличиться не сумел и путевка в полуфинал была разыграна в серии пенальти. При счете 4:3 в пользу "Инфонета" свой удар не реализовал форвард "Калью" Роберт Кирсс, после чего к "точке" подошел капитан ласнамяэсцев Владимир Авилов, который не промахнулся.

5:3 - с таким счетом "Инфонет" выиграл серию 11-метровых и пробился в 1/2 финала.

"Перед этим матчем мы потеряли двух основных игроков - Сергей Тумасян не смог сыграть из-за травмы, а Павел Дымов заболел. В срочном порядке нам пришлось перестраивать линию полузащиты. Было принято решение выдвинуть в опорную зону Офосу Аппиа (номинального центрального защитника). Я думаю, что в какой-то степени это себя оправдало", - рассказал главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов.

"Считаю, что игра была равная. Моменты возникали то у одной, то у другой команды. В целом игра была на ничью. После того, как нам пришлось заменить получившего травму Дмитрия Круглова, лимит замен оказался исчерпан. Я благодарен ребятам за то, что они терпели и проявили характер. Удача, которая отвернулась от нас в предыдущем матче против "Нымме Калью" в рамках чемпионата, сегодня в какой-то меня вернулась. Серия пенальти - это всегда лотерея. Я очень рад, что Матвей Игонен сумел отразить один удар, а остальные наши футболисты справились с психологическим давлением и не промахнулись", - добавил Пуштов.

Во втором четвертьфинальном матче среды "Нарва Юнайтед" (четвертый по силе дивизион) на своем поле обыграла команду "Курессааре" из первой лиги - 3:1.

Ранее в полуфинал вышли тартуская "Таммека" и "Пайде".