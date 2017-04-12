rus.err.ee

"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии ({{commentsTotal}})

Матчи между
Матчи между "Инфонетом" и "Калью" традиционно проходят в упорной борьбе. Автор: ERR
Спорт
Спорт
{{1492019460000 | amCalendar}}

Таллиннский "Инфонет" по пенальти обыграл "Нымме Калью" и пробился в полуфинал Кубка Эстонии. Вышла в эту стадию турнира и любительская команда "Нарва Юнайтед".

Четвертьфинальный матч между "Нымме Калью" и "Инфонетом" прошел в среду, 12 апреля, на стадионе в Хийу. На 71-й минуте Денис Тяпкин после розыгрыша штрафного ударом головой вывел хозяев поля вперед, но за две минуты до конца основного времени Владимир Воскобойников сравнял счет.

В дополнительное время никто из команд отличиться не сумел и путевка в полуфинал была разыграна в серии пенальти. При счете 4:3 в пользу "Инфонета" свой удар не реализовал форвард "Калью" Роберт Кирсс, после чего к "точке" подошел капитан ласнамяэсцев Владимир Авилов, который не промахнулся.

5:3 - с таким счетом "Инфонет" выиграл серию 11-метровых и пробился в 1/2 финала.

"Перед этим матчем мы потеряли двух основных игроков - Сергей Тумасян не смог сыграть из-за травмы, а Павел Дымов заболел. В срочном порядке нам пришлось перестраивать линию полузащиты. Было принято решение выдвинуть в опорную зону Офосу Аппиа (номинального центрального защитника). Я думаю, что в какой-то степени это себя оправдало", - рассказал главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов.

"Считаю, что игра была равная. Моменты возникали то у одной, то у другой команды. В целом игра была на ничью. После того, как нам пришлось заменить получившего травму Дмитрия Круглова, лимит замен оказался исчерпан. Я благодарен ребятам за то, что они терпели и проявили характер. Удача, которая отвернулась от нас в предыдущем матче против "Нымме Калью" в рамках чемпионата, сегодня в какой-то меня вернулась. Серия пенальти - это всегда лотерея. Я очень рад, что Матвей Игонен сумел отразить один удар, а остальные наши футболисты справились с психологическим давлением и не промахнулись", - добавил Пуштов.

Во втором четвертьфинальном матче среды "Нарва Юнайтед" (четвертый по силе дивизион) на своем поле обыграла команду "Курессааре" из первой лиги - 3:1.

Ранее в полуфинал вышли тартуская "Таммека" и "Пайде".

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Экономика Эстонии медленно, но растет.Экономика Эстонии медленно, но растет.
Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1%
Обновлено: 20:48 
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Работники здравоохранения 15 мая проведут забастовку
Матчи между "Инфонетом" и "Калью" традиционно проходят в упорной борьбе.Матчи между "Инфонетом" и "Калью" традиционно проходят в упорной борьбе.

"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии

Добавлен комментарий Александра Пуштова

Герман ДуранГерман Дуран
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
Автобусы Lux Express.Автобусы Lux Express.
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге

С 12 апреля автобусы Lux Express будут прибывать и отправляться только с городского автовокзала. Возле Балтийского вокзала остановки больше не будет.

Авария водопровода.Авария водопровода.
Из-за аварии водопровода движение в Мустамяэ может быть затруднено до вечера четверга
Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу.Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу.

КаПо задержала в январе завербованного российскими спецслужбами мужчину

Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.

Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"

ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Мнение / Интервью
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк

Предприниматель Индрек Нейвельт считает, что государство душит компании бюрократией, из-за чего все нормальные предприниматели уводят свои фирмы из Эстонии.

Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
ИДА-ВИРУМАА
Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.
В Нарвской библиотеке отремонтируют и обновят Американский уголок
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Жители Нарва-Йыэсуу собрали более 100 подписей в поддержку мэра Максима Ильина
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
Силламяэ.Силламяэ.
Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада
Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Из Эстонии выехал 31 беженец
Обновлено: 11:39 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные
"Они тащили его из самолета как тряпичную куклу"."Они тащили его из самолета как тряпичную куклу".
Пассажира United Airlines силой выволокли из салона самолета - соцсми взорвались негодованием
ЗА РУБЕЖОМ
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Автобус, перевозивший футболистов Автобус, перевозивший футболистов
По делу о взрывах в Дортмунде задержан подозреваемый
Мелания Трамп.
Газета Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп и выплатит компенсацию за моральный ущерб
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты
Обновлено: 14:12
Цветы и свечи в память о погибших у станции метро
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Флаг Черногории.
Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО
ЭСТОНИЯ
Кайя Ива.Кайя Ива.
Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива, Ива дала свое согласие
Обновлено: 21:38

Объединение женщин Союза Отечества и Res Publica (IRL) предложило кандидатуру министра социальной защиты Кайи Ива на пост председателя партии. Ива сегодна вечером подтвердила, что она согласна баллотироваться.

Аптека на Ратушной площадиАптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭРВ церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
Центристская партия получила больше всего пожертвований.Центристская партия получила больше всего пожертвований.
В первом квартале больше всего пожертвований получила Центристская партия
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Эстонии продавцов топлива обяжут доливать в бензин биодобавки
Подростки летом могут больше работать.Подростки летом могут больше работать.
Молодежь сможет больше работать во время школьных каникул
Страсти вокруг школы для взрослых не утихают.Страсти вокруг школы для взрослых не утихают.
Ликвидацию Вана-Каламаяской гимназии для взрослых оспорили в суде
ЭКОНОМИКА
Проект предприятия Est-For InvestПроект предприятия Est-For Invest
Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода
Портал Cherry.Портал Cherry.
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
11.04
Tesla по капитализации обошла General Motors
11.04
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
11.04
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
11.04
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
СПОРТ
Первый матч между Первый матч между
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
Кубок Эстонии по футболу.
Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу
Волейболисты
"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
Альгимантас Бряунис решил покинуть не только Силламяэ, но и Эстонию.Альгимантас Бряунис решил покинуть не только Силламяэ, но и Эстонию.
Силламяэский "Калев" остался без главного тренера
Кирсан Илюмжинов.Кирсан Илюмжинов.
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Фигурное катание.Фигурное катание.
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
КУЛЬТУРА
Выставка Союза художников Эстонии Выставка Союза художников Эстонии
В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"
Выставка Выставка
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
Обновлено: 21:51
В Калласте зимой.В Калласте зимой.
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро
Работы планируют завершить к лету.Работы планируют завершить к лету.
На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
С участковыми полицейскими теперь можно договориться об индивидуальном приеме
Последние новости
22:01
В четверг снег, мокрый снег и дождь
21:57
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
21:51
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин Обновлено
21:43
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
21:38
Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива, Ива дала свое согласие Обновлено
21:36
"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии Обновлено
21:34
В Нарвской библиотеке отремонтируют и обновят Американский уголок
21:28
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
21:19
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
21:09
Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода
21:02
Актуальная камера 12.04.2017 (20:00)
21:01
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
20:48
Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1% Обновлено
20:26
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
Эстония
Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Обновлено: 18:50
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым
Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.
В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города
Обновлено: 11.04