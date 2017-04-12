В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР

В старейшей в Эстонии церкви Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда сегодня прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию столетия Эстонской Республики, передает "Актуальная камера".

Церемония началась с шествия с участием премьер-министра и представителей духовенства. Именно здесь до 1918 года пролегала граница Эстляндской и Лифляндской губерний, после ликвидации которой Указом Петроградского временного правительства от 12 апреля 18 года территория Эстонии приобрела современные очертания.