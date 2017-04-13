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Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения ({{commentsTotal}})

Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.
Евгений Соловьев признан виновным в коррупции. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Мэрия Кохтла-Ярве собирается взыскать с бывших руководителей города Евгения Соловьева и Юри Колло ущерб, который они нанесли самоуправлению, путем внесудебного соглашения.

Об этом в интервью rus.err.ee рассказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Накануне в своем ежегоднике Полиция безопасности напомнила, что признанные виновными в коррупции Соловьев и Колло нанесли городу ущербу на сумму свыше 1 млн евро, но мэрия не стала подавать против них гражданский иск.

"Мы сейчас занимаемся этим вопросом и уже получили заключение от консультирующего нас адвокатского бюро. Но ситуация достаточно сложная. Например, предъявить претензии к Юри Колло нельзя из-за истечения срока давности. Под большим вопросом и предъявление судебных претензий к Евгению Соловьеву", - сказала Людмила Янченко.

"Сегодня мы готовим внесудебное соглашение. В отношение Соловьева оно почти готово. Если же договориться не удастся, то будем выставлять судебный иск. Но очень сомнительно, что мы сможем что-то получить, а судебный процесс - это всегда затратно. То есть для города это означает дополнительные расходы", - добавила Янченко.

По ее словам, ясность в этом вопросе может наступить в мае.

Напомним, в прошлом году Евгений Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Проходивший по этому делу бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Юри Колло, и уже экс-депутат горсобрания, тоже признан виновным в подделке документов и присвоении городского имущества. Его суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения условно с пятилетним испытательным сроком.

Редактор: Сергей Михайлов



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