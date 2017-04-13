Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химатаке в Сирии

Россия в среду вечером заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента, Китай при голосовании воздержался.

Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето, передает ТАСС.

Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался, что в Белом доме назвали огромной дипломатической победой Трампа.

В документе, подготовленном делегациями Великобритании, США и Франции, "самым решительным образом" осуждаются "случаи применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, о которых поступили сообщения, в частности нападение на Хан-Шейхун". В тексте выражается поддержка ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении расследований инцидента и содержится требование от всех сторон в Сирии сотрудничать с международными экспертами.

Проект резолюции в случае принятия обязал бы Дамаск передать следователям всю информацию о полетах авиации в день инцидента, имена "всех командиров любых летательных аппаратов" и организовать с ними встречи, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Кроме того, в тексте содержалась угроза принятия в отношении Сирии мер по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия.

Перед голосованием британский постпред Мэттью Райкрофт назвал проект резолюции, отметив, что это является "минимально необходимой реакцией" на химическую атаку в Хан-Шейхуне, в которой Запад обвиняет Дамаск, заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков заявил, что принятие резолюции фактически бы означало "легитимизацию" ракетного удара США по Сирии, осуществленного в нарушение международного права. По словам дипломата, Россия выступает за беспристрастное расследование инцидента в Хан-Шейхуне, в то время как западные страны боятся, что будет вскрыта "отработанная система манипуляций с химическим оружием".

После голосования Сафронков призвал своих коллег в СБ ООН прекратить оскорблять Россию в ходе своих выступлений. Он ответил на слова Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето. Во время выступления Сафронков заметил, что Райкрофт смотрит в сторону и потребовал смотреть ему в глаза.

Документ стал восьмым проектом резолюции по Сирии, заблокированным Россией с начала конфликта в ближневосточной стране в 2011 году.

На рассмотрении Совета Безопасности в настоящий момент также находится альтернативный проект резолюции по инциденту в Хан-Шейхуне, предложенный Россией. В среду этот проект резолюции был дополнен пунктом об осуждении ракетного удара США по сирийской авиабазе как "совершенный в нарушение норм международного права, без санкции СБ ООН и в отсутствие международного расследования".