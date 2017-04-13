Осиновский: недофинансирование здравоохранения — системная проблема

Требование выделить дополнительные средства на медицину – это не очередная стандартная просьба об увеличении бюджетного финансирования, а указание на системную проблему, решение которой должно быть найдено обязательно, считает министр труда и здоровья Евгений Осиновский.

Об этом Осиновский сообщил в четверг агентству BNS, комментируя новость о намерении медиков провести в середине мая забастовку, передает служба новостей "Радио 4".

Министр отметил, что сфера здравоохранения в Эстонии в течение длительного времени не финансировалась в достаточной мере и решение этой проблемы слишком долго откладывалось на потом.

Осиновский напомнил, что Больничная касса остается в минусе с 2013 года и для покрытия дефицита пользовалась собственными резервами. Чтобы избежать полного банкротства Больничной кассы, были ограничены объемы оказания медицинской помощи, отложено введение на рынок новых, более эффективных методов лечения и применение новых лекарств.