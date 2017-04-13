КНДР призвала мир готовиться к "большому и важному событию"

На фоне нарастающей напряженности на Корейском полуострове Северная Корея может провести новые испытания ядерного оружия в рамках празднования Дня солнца — очередной годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который отмечается в стране 15 апреля.

Такого мнения придерживаются наблюдатели, хотя прямых указаний на испытания ядерного оружия не было, сообщили в четверг утренние новости на телеканале ETV+.

В Пхеньяне в преддверии этого события сейчас находятся около 200 иностранных журналистов.

Официальные лица не представили подробных сведений о характере мероприятия или месте его проведения, а аналогичные сообщения в прошлом были связаны с "относительно сдержанными действиями" властей Северной Кореи.