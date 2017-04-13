Возможный кандидат в лидеры IRL Сеэдер - против пограндоговора с Россией и однополых браков

По мнению возможного кандидата в председатели Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелира-Валдора Сеэдера, договор о границе с Россией нельзя ратифицировать до решения прочих проблем в отношениях с РФ, а Закон о совместном проживании следует отменить.

"Прикладные акты [к Закону о совместном проживании] точно принимать нельзя, а закон о совместном проживании в том виде, в каком его приняли, было бы разумно отменить", - сказал Сеэдер в опубликованном в четверг интервью изданию Eesti Päevaleht.

По его мнению, этот закон создал очень большую неопределенность в правовом поле, а процесс его принятия в Рийгикогу вызвал небывалую напряженность, накал которой превзошел даже разногласия по пограндоговору с Россией. "Качество проекта Закона о совместном проживании не выдерживает критики, поэтому я не считаю правильным его принятие", - сказал Сеэдер.

Он также высказался против ратификации договора о границе между Эстонией и Россией. "Я по-прежнему считаю, что пограндоговор в таком виде, без решения прочих проблем, не соответствует интересам экономики и политики безопасности Эстонии", - считает представитель IRL.

При этом Сеэдер пока не подтвеждает выдвижение своей кандидатуры в лидеры партии. "У меня было несколько бесед с однопартийцами и предложение было мне сделано. Но я пока его обдумываю", - сказал он.