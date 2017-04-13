Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией

Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение об Организации североатлантического договора и больше не считает ее устаревшей.

Об этом Трамп заявил в четверг журналистам после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила Русская служба Би-би-си.

Президент США напомнил, что несколько месяцев назад он назвал НАТО "устаревшим" альянсом, но сейчас изменил свое мнение. "Я сказал, что она [НАТО] устаревшая. Она больше не устаревшая", - заявил Трамп в Белом доме.

По его мнению, НАТО успешно адаптируется к новым вызовам. "У меня с генеральным секретарем была продуктивная дискуссия о том, что НАТО еще может сделать для борьбы с терроризмом. Я давно жаловался по этому поводу, и они изменились, сейчас они действительно борются с терроризмом", - сказал Трамп.