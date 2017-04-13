rus.err.ee

Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию ({{commentsTotal}})

Фигурное катание.
Фигурное катание. Автор: ERR
Спорт
Спорт

Эстония может получить право провести в 2020 году чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. В случае успеха заявки Эстонского союза конькобежцев турнир пройдет в таллиннском ледовом холле "Тондираба".

По словам генерального секретаря Эстонского союза конькобежцев Гуннара Куура, свою заявку эстонская сторона уже направила Международному союзу конькобежцев (ISU).

"Год назад мы боролись за право провести в Таллинна чемпионат Европы-2019, но получить юниорское мировое первенство несколько проще", - сказал Куура.

Соперники Эстонии за право принять лучших молодых фигуристов мира определятся после 15 апреля, когда истечет срок подачи аналогичных ходатайств. А решение о том, где конкретно пройдет мировое первенство, в ISU примут летом или осенью этого года.

Ранее в Таллинне уже проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, было это в 2015 году. По словам директора холла "Тондираба" Елены Глебовой, тот опыт оказался для Эстонии успешным.

"Оцениваю шансы нынешней заявки Эстонии очень высоко. В 2015 году мы уже проводили чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Тогда "Тондираба" параллельно, то есть в те же самые даты, принимал и юниорский чемпионат мира по керлингу. Если мы одновременно смогли принять сразу два таких серьезных турнира, то провести один чемпионат не составит особой сложности. В прошлый раз мы справились на "отлично", самые позитивные отзывы были получены как от ISU, так и от самих спортсменов", - сказала Глебова.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ДТП. Иллюстративное фото.ДТП. Иллюстративное фото.
Лобовое столкновение в Ляэне-Вирумаа: один человек погиб
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
Осиновский: недофинансирование здравоохранения — системная проблема
Большой зал Русского театра.Большой зал Русского театра.
Фамилию нового худрука Русского театра огласят 20 апреля
Хелир-Валдор Сеэдер.Хелир-Валдор Сеэдер.
Возможный кандидат в лидеры IRL выступил против пограндоговора с Россией и однополых браков
Авария водопровода.Авария водопровода.
Из-за аварии водопровода движение в Мустамяэ может быть затруднено до вечера четверга
Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.
Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения

Мэрия Кохтла-Ярве собирается взыскать с бывших руководителей города Евгения Соловьева и Юри Колло ущерб, который они нанесли самоуправлению, путем внесудебного соглашения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп.
Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией
Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
Россия восемь раз применяла право вето в СБ ООН с начала сирийского конфликта.Россия восемь раз применяла право вето в СБ ООН с начала сирийского конфликта.
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химатаке в Сирии
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Мнение / Интервью
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк

Предприниматель Индрек Нейвельт считает, что государство душит компании бюрократией, из-за чего все нормальные предприниматели уводят свои фирмы из Эстонии.

Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
ИДА-ВИРУМАА
Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.
В Нарвской библиотеке отремонтируют и обновят Американский уголок
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Жители Нарва-Йыэсуу собрали более 100 подписей в поддержку мэра Максима Ильина
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
Силламяэ.Силламяэ.
Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада
Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.
Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"
Подростки летом могут больше работать.Подростки летом могут больше работать.
Молодежь сможет больше работать во время школьных каникул
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

Из прибывших в Эстонию 60 взрослых беженцев работу смогли найти лишь пятеро мужчин

ЗА РУБЕЖОМ
Жертвами химатаки в Идлибе 4 апреля стали несколько десятков человек.Жертвами химатаки в Идлибе 4 апреля стали несколько десятков человек.
CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки
Лидер КНДР Ким Чен Ын.Лидер КНДР Ким Чен Ын.
КНДР призвала мир готовиться к "большому и важному событию"
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Автобус, перевозивший футболистов
По делу о взрывах в Дортмунде задержан подозреваемый
Мелания Трамп.
Газета Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп и выплатит компенсацию за моральный ущерб
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты
Обновлено: 12.04
ЭСТОНИЯ
Кайя Ива.Кайя Ива.
Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива, Ива дала свое согласие
Обновлено: 12.04

Объединение женщин Союза Отечества и Res Publica (IRL) предложило кандидатуру министра социальной защиты Кайи Ива на пост председателя партии. Ива сегодна вечером подтвердила, что она согласна баллотироваться.

Аптека на Ратушной площадиАптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭРВ церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
Центристская партия получила больше всего пожертвований.Центристская партия получила больше всего пожертвований.
В первом квартале больше всего пожертвований получила Центристская партия
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Работники здравоохранения 15 мая проведут забастовку
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Эстонии продавцов топлива обяжут доливать в бензин биодобавки
Страсти вокруг школы для взрослых не утихают.Страсти вокруг школы для взрослых не утихают.
Ликвидацию Вана-Каламаяской гимназии для взрослых оспорили в суде
ЭКОНОМИКА
Проект предприятия Est-For InvestПроект предприятия Est-For Invest
Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода
Экономика Эстонии медленно, но растет.Экономика Эстонии медленно, но растет.
Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1%
Обновлено: 12.04
12.04
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
11.04
Tesla по капитализации обошла General Motors
11.04
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
11.04
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
11.04
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
СПОРТ
Фигурное катание.Фигурное катание.
Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию
Первый матч между Первый матч между
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
Герман Дуран
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
Матчи между
"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии
Обновлено: 12.04
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
Кубок Эстонии по футболу.
Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу
Волейболисты Волейболисты
"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
КУЛЬТУРА
Выставка Союза художников Эстонии Выставка Союза художников Эстонии
В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"
Выставка Выставка
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
Обновлено: 12.04
В Калласте зимой.В Калласте зимой.
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро
Работы планируют завершить к лету.Работы планируют завершить к лету.
На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
С участковыми полицейскими теперь можно договориться об индивидуальном приеме
Последние новости
09:49
Лобовое столкновение в Ляэне-Вирумаа: один человек погиб
09:39
CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки
08:53
Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию
08:50
Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией
08:25
Возможный кандидат в лидеры IRL выступил против пограндоговора с Россией и однополых браков
07:48
КНДР призвала мир готовиться к "большому и важному событию"
07:38
Осиновский: недофинансирование здравоохранения — системная проблема
07:30
Фамилию нового худрука Русского театра огласят 20 апреля
07:19
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химатаке в Сирии
07:03
Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения
12.04
В четверг снег, мокрый снег и дождь
12.04
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
12.04
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин Обновлено
12.04
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
Эстония
Аптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Обновлено: 12.04