Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию

Эстония может получить право провести в 2020 году чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. В случае успеха заявки Эстонского союза конькобежцев турнир пройдет в таллиннском ледовом холле "Тондираба".

По словам генерального секретаря Эстонского союза конькобежцев Гуннара Куура, свою заявку эстонская сторона уже направила Международному союзу конькобежцев (ISU).

"Год назад мы боролись за право провести в Таллинна чемпионат Европы-2019, но получить юниорское мировое первенство несколько проще", - сказал Куура.

Соперники Эстонии за право принять лучших молодых фигуристов мира определятся после 15 апреля, когда истечет срок подачи аналогичных ходатайств. А решение о том, где конкретно пройдет мировое первенство, в ISU примут летом или осенью этого года.

Ранее в Таллинне уже проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, было это в 2015 году. По словам директора холла "Тондираба" Елены Глебовой, тот опыт оказался для Эстонии успешным.

"Оцениваю шансы нынешней заявки Эстонии очень высоко. В 2015 году мы уже проводили чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Тогда "Тондираба" параллельно, то есть в те же самые даты, принимал и юниорский чемпионат мира по керлингу. Если мы одновременно смогли принять сразу два таких серьезных турнира, то провести один чемпионат не составит особой сложности. В прошлый раз мы справились на "отлично", самые позитивные отзывы были получены как от ISU, так и от самих спортсменов", - сказала Глебова.