В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек

Утром 13 апреля в местечке Хулья Ляэне-Вируского уезда произошла тяжелая авария, в которой погиб один и пострадали два человека.

На 163-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло лобовое столкновение фургона Ford и автомобиля Toyota. В результате аварии на месте происшествия погибла ехавшая в Ford 45-летняя пассажирка. Травмы получили двое мужчин 33 и 53 лет - водители обеих машин.

По первоначальным сведениям, все участники происшествия использовали средства безопасности. Автомобиль Toyotal ехал на ламельных зимних шинах, фургон — на летних. Дорога в месте ДТП была покрыта мокрым снегом.

Полиция работает на месте аварии, движение в этом районе направлено в объезд через деревню Лепна.