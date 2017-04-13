"Тотальный диктант" в Таллинне написали на пятерку 53 человека

Юбилейный "Тотальный диктант" в Таллинне стал рекордным не только по числу участников, но и по количеству отличных оценок – в этом году их более полусотни.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

В Таллинне к проверке диктантов были привлечены 47 филологов, которые трудились в течение трех дней. Каждая работа проверялась дважды, а диктанты, претендующие на оценку "отлично", – минимум три раза.

В сообщении отмечается, что Таллинн далеко опередил по числу участников "Тотального диктанта" все остальные города за пределами России: в эстонской столице диктант написали 2973 человека, на втором месте идет украинский Луганск (945 человек), а на третьем — казахстанский Павлодар (827).

Эстония также заняла первое место по общему числу участников диктанта (3484 человека), на втором месте — Казахстан (2403).

В целом за пределами России "Тотальный диктант" прошел в 258 городах, где его написали около 18 000 человек.

Количество пятерок за диктант в этом году выросло во всех странах. Это объясняется тем, что участники активнее готовятся к акции на очных и онлайн-курсах. Для таллинцев не последнюю роль здесь сыграли традиционные занятия "Русский по субботам" в Таллиннском университете.

Волонтеры внесут результаты таллиннского диктанта в базу данных к 15 апреля, данные будут доступны на сайте totaldict.ru. В тот же день, 15 апреля, в 12:00 пройдет разбор текста в аудитории "Максимум" (А-002) Таллиннского университета (Нарва мнт, 29), где будут награждены отличники.

"Тотальный диктант" состоялся в субботу, 8 апреля, в шести городах Эстонии — Таллинне, Маарду, Нарве, Йыхви, Тарту и Валга.