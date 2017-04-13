Миксер: мнение Яны Тоом никак не влияет на политику правительства по отношению к России

По словам министра иностранных дел Свена Миксера (Социал-демократическая партия), точки зрения и поступки некоторых известных политиков Центристской партии, таких как Михаил Стальнухин и Яна Тоом, никак не влияют на российский вектор политики правительства Эстонии.

"У Эстонии одна внешняя политика по отношению к России — та, которую проводит правительство Эстонии. Наличие в парламенте людей, которые выступают против курса своей партии, доказывает, что лидерам некоторых партий сложно контролировать их отдельных членов. Но в этом нет ничего уникального. Во время предыдущего правительства Игорь Грязин ездил в Россию со своей парламентской группой и, может быть, хотел проявить больше инициативы, чем тогдашнее правительство", - сказал Миксер в опубликованном в четверг интервью изданию Maaleht.

Миксер неодобрительно относится к такой деятельности. "Я никак это не одобряю и не считаю это разумным и рациональным. Об инициативе Стальнухина я это уже говорил. Что касается Яны Тоом, то я боюсь, что она, используя свой статус депутата Европарламента, не особо прислушивается к рекомендациям лидера и руководства своей партии, а занимается собственной политической карьерой", - сказал министр.

Он добавил, что деятельность Тоом может в принципе создать проблемы в коалиции. "Может ли это в какой-то момент стать проблемой в отношениях между партиями в правительстве — потенциально может, если она зайдет слишком далеко", - считает Миксер.

"Но это никак не влияет на позицию правительства по вопросу Сирии или другим связанным с Россией вопросам", - подчеркнул глава эстонского МИДа.

Ранее Яна Тоом подвергла резкой критике оценку Миксера, который назвал ракетный удар США по аэродрому правительственных войск в Сирии уместным и необходимым шагом. По мнению Тоом, эта атака может иметь катастрофические последствия для урегулирования сирийского конфликта и была совершена вопреки международному праву. Она также назвала министра иностранных дел глупцом, но впоследствии признала, что перешла этим границы вежливости.

Комментируя заявление Тоом, премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что за управление Эстонией несет ответственность все правительство, в компетентности членов которого он не сомневается, и признал вклад Миксера в отстаивание внешнеполитических интересов Эстонии.