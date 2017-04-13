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Семейные врачи: ситуация в здравоохранении зашла в тупик, применяются радикальные меры ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Общество семейных врачей Эстонии считает, что вместо конструктивных переговоров и поиска решений ситуация в системе здравоохранения зашла в тупик и стороны переходят к радикальным шагам.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Обществом семейных врачей в четверг, 13 апреля, в связи с заявленной на 15 мая забастовкой медработников.

Организация выражает озабоченность по поводу устойчивости системы здравоохранения и того факта, что давно известным проблемам до сих пор не удается найти конкретных решений, несмотря на их активный поиск как работодателями, так и работниками.

Первоочередная задача семейных врачей будет заключаться в обеспечении медицинской помощи пациентам в экстренной ситуации, когда точные сроки забастовки неизвестны.

В среду Союз врачей Эстонии, профсоюз работников здравоохранения и Союз медсестер Эстонии совместно заявили о проведении с 15 мая общегосударственной забастовки, требуя выделить сектору дополнительное финансирование.

В заявлении отмечается, что правительство не выполнило свое обещание увеличить финансирование здравоохранения, в результате чего пациенты вынуждены мириться с длинными очередями к врачам и переносом операций. Не выполненным осталось и декабрьское обещание премьер-министра Юри Ратаса принять решение об увеличении финансирования сектора не позднее 11 апреля. Не видя возможностей для сохранения рабочего мира в такой ситуации, профсоюзы приступили к подготовке забастовки.

Редактор: Андрей Крашевский



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