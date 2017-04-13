Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты

В минувшие выходные в Таллинне и во всем мире прошла ежегодная акция "Тотальный диктант". Лектор Таллиннского университета и член экспертной комиссии "Тотального диктанта" Наталия Чуйкина отметила, что проверка некоторых работ доставляла ей особое удовольствие: из них она узнала о существовании Забокалья, торгующей баранине из глубинки Буряты и памятнике Ленину без вшей и туловища.