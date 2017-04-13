"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Представляем подборку мероприятий рубрики "Нескучный Weekend", которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 14.04

Короли пивного фолка из Санкт-Петербурга — группа ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ (TROLL BENDS FIR) снова возвращаются в Таллинн. Тролли будут потчевать всех собравшихся своим фирменным зельем из буйных плясок, хороводов и безудержным драйвом с ароматом лесной дремучести, настоянным на крепкой хмельной лирике. Выступление пройдёт в клубе Rockstar`s в 21.00.

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В ночном клубе Таллинна "VABANK" состоится вечеринка "БЛЕСК". Любимая популярная русская музыка, танцевальное шоу, спецэффекты и специальные гости — все это в эту пятницу с 23.00 до 5.00. За пультом — DJ Deniss Karabljoff (DFM, Таллинн) и DJ SNOOPP (Таллинн).

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Суббота, 15.04

Виймси приглашает на большую ярмарку. По традиции дети смогут обменять, купить или продать вещи, созданные своими руками сладости, а так же одежду, которая им мала. Ярмарка состоится с 10.00 до 15.00 на парковке у Виймси Маркета.

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В субботу и воскресенье в Саку-Суурхалле пройдет большая ярмарка Buduaari Turg, где разные бренды будут продавть товар по хорошим ценам, а среди гостей можно будет встретить модных стилистов. Ярмарка будет открыта в субботу с 10.00 до 16.00, а также в воскресенье, 16 апреля.

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Также в субботу состоится концерт группы "Кукрыниксы". Группа впервые выступит в Таллинне в концертном холле Cat House. Герои концептуальной рок-лирики исполнят сет-лист из наиболее ожидаемых поклонниками песен.

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Воскресенье, 16 апреля

16 апреля начнется трехлетнее празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики, в этот день состоится масштабный поход вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Поход ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями можно будет следить на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.

Регистрация на поход для желающих бесплатная, но количество мест ограничено.

Более подробную информацию можно найти на сайте EV100.ee.

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