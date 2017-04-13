ВОЗ: один лишь налог на сахар мало повлияет на здоровое питание

Правительство планирует ввести налог на напитки с добавлением сахара со следующего года, но все дополнительные меры, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применять вместе с таким налогом, пока остаются на стадии анализа.

Министерство социальных дел осенью прошлого года представило исследование ВОЗ о мерах, при помощи которых в Эстонии можно было бы сократить потребление напитков с добавлением сахара. Уже согласованное правительством увеличение налога на такие напитки является лишь одной из целого комплекса мер, предложенных специализированным учреждением ООН. Все эти меры в некоторой степени способствуют снижению потребления подслащенных напитков, но для достижения значимого эффекта они должны применяться в комплексе.

В частности, ВОЗ предлагает конкретизировать на этикетках информацию о влиянии пищевой ценности и состава продукта на здоровье, ограничить рекламу подслащенных напитков и торговлю такими напитками в детских учреждениях, создать эффективную национальную систему консультирования о здоровом питании, а также субсидировать овощи и фрукты (путем снижения ставки НСО на такие продукты).

Все эти меры, без применения которых эффект для здорового питания от введения "налога на сахар" скорее всего будет незначительным, пока находятся в министерстве на стадии анализа и могут быть введены в лучшем случае через несколько лет.