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Христиане готовятся встретить светлый праздник Пасхи ({{commentsTotal}})

Пасхальное богослужение и крестный ход в Нарве.
Пасхальное богослужение и крестный ход в Нарве. Автор: Фото: Сергей Степанов
Эстония
Эстония

Христиане всего мира в воскресенье, 16 апреля, отмечают праздник Воскресения Христова. Пасхальные богослужения в храмах начнутся в субботу ближе к полуночи.

В православных храмах в Великую субботу освящают пасхальные куличи и крашеные яйца.

Приводим расписание пасхальных богослужений некоторых таллиннских храмов Московского патриархата:

В ласнамяэском храме в честь иконы Божьей матери "Скоропослушница" в субботу с 12:00 до 18:00 проходит освящение яств. В 22:30 начнется Пасхальная полунощница, после которой в 00:00 пройдет Крестный ход, Пасхальная утреня и литургия.

В таллиннской Никольской церкви (Вене, 24) освящение пасхальных яств начнется в 20:00. В 23:00 пройдет Пасхальная полунощница. Пасхальный крестный ход начнется в 23:45.

В храме Иоанна Предтечи в Нымме освящение пасхальной снеди пройдет с 15:00 до 19:00. В 22:00 пройдут чтения Деяний святых апостолов, в 23:30 начнется Пасхальная полунощница, в 00:00 – Пасхальная утреня и Божественная литургия.

В крупнейшем в Таллинне православном соборе Александра Невского в 23:30 пройдет Полунощница, в 00:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня, Часы Пасхи, литургия.

Информацию о храмах Эстонской православной церкви Московского патриархата можно посмотреть здесь.

Редактор: Ирина Киреева



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