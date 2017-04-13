"Инсайт": почему не ремонтируют дороги в Таллинне и как на это повлиял брексит?

Весной в Таллинне начинается крупный ремонт дорог – латают выбоины. Передача "Инсайт" выяснила, какие дороги в Таллинне нуждаются в срочном ремонте и в каком из районов больше всего выбоин. И наконец, как выход Великобритании из ЕС повлиял на таллиннские улицы?

"Инспекторы по надзору за дорожным покрытием передвигаются по Таллинну постоянно. Они собирают оперативную информацию, которая касается состояния улиц. Основываясь на ней, составляется план ремонта дорог столицы", – объяснил заместитель главы Таллиннского коммунального департамента Тармо Сульг.

Доверяй, но проверяй. Кто как не сами водители лучше всех знают, какие дороги Таллинна разбиты и нуждаются в ремонте. Передача "Инсайт" попросила участников популярной группы в социальной сети отметить выбоины.

Сопоставив данные водителей и планы по ремонту дорог Коммунального департамента, журналисты отправились в свою инспекцию.

Улицы Пикри, Вирби, Анни починят не скоро



Большое количество жалоб водителей пришлось на малые внутриквартальные улицы. Здесь встречаются как одиночные выбоины, так и участки, где заплата налезает на заплату.

По словам чиновника Таллиннского коммунального департамента Тармо Сульга, приоритетность ремонта определяется следующим образом: "В первую очередь приводят в порядок основные улицы, по которым передвигается наибольшее число автомобилей и автобусы. Ремонт этих улиц – основной приоритет".

Таким образом, жителям Пикри, Вирби, Анни и многих других улиц не стоит рассчитывать на скорый ремонт. Впрочем, то же самое касается дорог в промышленных зонах. Красноречивый пример – улица Бетоони.

"Нам по силам заниматься одной-двумя улицами в промышленных районах в год, – пояснил заместитель главы Таллиннского коммунального департамента Тармо Сульг. – Мне известно, что велись переговоры о том, что в том числе и заинтересованные предприятия могли бы немного помочь, чтобы привести эту улицу в порядок".

И хотя наибольшее число жалоб поступило на дороги в Ласнамяэ, не все так безоблачно и в других районах.

Единственный район, где не нашлось откровенно плохих дорог – Ыйсмяэ. В Пыхья-Таллинне и Мустамяэ же есть улицы, которые разбиты практически на всем протяжении. Например, бульвар Колде и улица Сютисте.

И нельзя сказать, что это улицы маргинального значения. Как того нельзя сказать и про виадук Варраку в Ласнамяэ, который недавно отремонтировали, но проблемы остались: глубокие выбоины, подъезды к мосту разбиты.

По словам Сульга, виадук Варраку включен в план капитального ремонта на следующий год. "До тех пор мы попытаемся поддерживать его пригодным для езды и если потребуется, будем менять зимние заплаты", – пояснил он.

А что же с Гонсиори и при чем тут брексит?

Еще одна загруженная и разбитая дорога – улица Гонсиори, один из трех путей из Ласнамяэ в центр Таллинна.

"На самом деле, мы планировали начать капитальный ремонт Гонсиори в этом году. Поэтому старались проводить как можно меньше работ, чтобы не потратить слишком много денег", – сказал чиновник департамента.

Однако и в этом году улица Гонсиори отремонтирована не будет. Причина неожиданная: брексит. Из-за заявления Великобритании о выходе из Евросоюза, очередь председательства Эстонии в ЕС наступила на полгода раньше срока. Чтобы не мешать гостям столицы и постояльцам отеля Hilton, ремонт улицы Гонсиори отложили на следующий год.

"Это означает, что этой весной и в начале лета мы должны сохранять ее пригодной для движения. То есть, латать асфальт", – пояснил Сульг.

В этом году Таллинн инвестирует в два крупных проекта: реконструкцию круга Хааберсти и строительство новой улицы - Рейди. Также будут отремонтированы несколько малых улиц, например, Тонди. Таким образом, большинство дорог, в том числе, Петербургское шоссе, лучше в этом году не станут.