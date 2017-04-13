Пока Эстония оценивает перспективы, молочная продукция Латвии и Литвы уже вышла на рынок ОАЭ

Фонд развития предпринимательства (EAS) и минэкономики Эстонии пока оценивают перспективы рынка Объединенных Арабских Эмиратов для эстонской молочной продукции, хотя продукты из Латвии и Литвы уже можно найти на полках местных магазинов.

На этой неделе делегация деятелей культуры из Эстонии посетила ОАЭ для укрепления двусторонних связей. На государственную поддержку развития деловых связей с арабской страной рассчитывают и эстонские бизнесмены. Эту дверь могло бы открыть участие Эстонии на выставке EXPO в Дубае в 2020 году, участие в которой EAS ранее счел нецелесообразным. Министерство экономики и коммуникаций, в свою очередь, взяло время на раздумья.

Во время посещения эстонской делегации ОАЭ местные эстонцы интересовались деловыми планами Эстонии в регионе: ведь в магазинах уже есть латвийские глазированные сырки и литовские молочные продукты. То есть потенциальный рынок есть, но эстонских товаров на нем не видно.

Население ОАЭ составляет восемь миллионов человек, причем половина из них — состоятельные люди. "Латвия занималась этим регионом и добилась успеха. Эстония тоже ищет новые рынки для своих продовольственных товаров, но Латвия и Литва опережают нас на несколько шагов. Объединенные Арабские Эмираты могли бы быть одним из целевых государств для развития торговых связей", - считает канцлер минкульта Пааво Ныгене.

"Если сравнивать Китай и ОАЭ, то по логистике сюда в два раза ближе и с перспективы экономических связей у государства подходящий размер. Китай имеет важное значение, но там в городе среднего размера людей столько же, сколько в ОАЭ во всей стране. У государства очень большие запасы полезных ископаемых, здесь много перспектив и потенциала для деловой деятельности и развития торговых связей", - пояснил он.

В 2020 году в Дубае пройдет очередная выставка EXPO. Летом прошлого года EAS и минэкономики высказали мнение, что Эстония в ней скорее всего участвовать не будет, потому что расходы могут достичь семи миллионов евро, и эстонскую промышленность можно дешевле продвигать в других местах.

Большинство бизнесменов также отнеслись к EXPO в Дубае скептически, кроме пищевой промышленности, потому что участие в миланском EXPO в 2015 году особого успеха этому сектору не принесло и они видят свой рынок скорее в арабских странах. Но двери для бизнеса в этих странах не откроются без символических жестов.

"Участие или неучастие в дубайской EXPO имеет большое символическое значение в местном культурном пространстве. Двусторонние встречи на высоком уровне помогают развивать отношения", - подтвердил Ныгене.

Помимо торговли, в ОЭА также проявили интерес к эстонскому опыту применения электронных решений государственными учреждениями.

Правительство пока не приняло решения

Летом прошлого года отказ от участия в дубайском EXPO звучал довольно твердо, но сейчас официальная позиция минэкономики в том, что правительство пока не приняло решения, и регион не исключается в качестве партнера в торговле продуктами питания.

"В Дубае пройдет большая продовольственная выставка Gulfood 2018, на которой EAS планирует разместить общий стенд с эстонскими бизнесменами. Мы надеемся получить положительный ответ [от организаторов] этим летом", - сказала менеджер по развитию EAS Элина Вилья.

Вице-канцлер минэкономики Вильяр Луби сообщил, что министерство собирает дополнительную информацию у деловых ассоциаций.

"Наибольший интерес проявили пищевая промышленность, Союз инфотехнологий и телекоммуникаций, а также оборонная промышленность. Поскольку участие в EXPO стоит 6-7 млн евро, то решение должно быть продуманным, чтобы расходы были оправданными. Решение об участии в EXPO мы примем летом", - подтвердил Луби.

При этом чиновник сомневается в перспективности арабских стран для эстонского молочного сектора.

"Сейчас объемы в этом регионе маленькие, и Аравийский полуостров не был основным рынком для эстонских молочных предприятий. С другой стороны, пищевая промышленность — один из секторов, которые чувствуют интерес к дубайской EXPO и искали контакты на этом рынке. Поэтому можно говорить о том, что интерес к арабскому рынку у нас есть и хотелось бы надеяться, что и там удастся добиться прорыва", - прокомментировал вице-канцлер минэкономики.