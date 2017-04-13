Дело Сависаара пока не передано в судебное делопроизводство

Харьюский уездный суд своим постановлением передал в делопроизводство дела по обвинению в коррупции некоторых руководителей Таллинна, Центристской партии и пяти бизнесменов. При этом дело Эдгара Сависаара, которому была назначена экспертиза состояния здоровья, в производство передано не было.

Дело обвиняемого в коррупции отстранённого от должности бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара не было отдано в делопроизводство, поскольку в отношении него необходимо проверить, есть ли основание для прекращения дела или нет, сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм ERR.

11 апреля суд назначил Сависаару проведение экспертизы комиссией судебных врачей. Эстонский институт судебной медицины должен сообщить ориентировочное время завершения экспертизы при первой возможности. Суд примет решение в отношении Сависаара после получения результатов экспертизы.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты Александра Кофкина, Айвара Туулберга и Хиллара Тедера о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру. Суд постановил, что для возврата обвинительного заключения нет никаких оснований и что документ соответствует принципам, установленным законодательством об уголовном процессе.

Кроме того, суд не удовлетворил ходатайство адвоката Александра Кофкина о прекращении делопроизводства в отношении его подзащитного и ходатайство адвоката Эдгара Сависаара о частичном прекращении делопроизводства в отношении его подзащитного в связи с истечением разумного истечения рассмотрения дела.

Суд посчитал, что законодательство об уголовном процессе позволяет защитникам на этих же основаниях прекратить дело во время судебного слушания. На нынешней стадии разбирательства, согласно законодательству, суд не может принять решение о прекращении дела в связи с истечением разумного истечения рассмотрения дела.

Также суд не удовлетворил ходатайство адвоката Айвара Туулберга о прекращении дела в отношении его подзащитного в связи с нарушением принципов честного и справедливого разбирательства и инициировании процедуры конституционного надзора. Защитник в ходатайстве ссылался на утечку материалов уголовного дела в СМИ.

Суд пришел к выводу, что в современном цифровом мире никогда нельзя полностью гарантировать, что не произойдет утечка материалов уголовного дела в СМИ. Вероятность утечки больше в случае большого числа обвиняемых и больших объемов материалов по уголовным делам, когда, согласно требованиям закона, многим лицам передаются цифровые копии документов.

Если уголовное дело будет немедленно прекращено на том основании, что произошла утечка данных, то в дальнейшем для прекращения дел будет постоянно происходить утечка информации. По оценке суда, в настоящее время нет оснований полагать, что общество посчитает, что в связи с утечкой материалов уголовного дела суд будет несправедливым или нечестным.

Госпрокуратура представила обвинения в коррупционных преступлениях отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Таллинна Калеву Калло, бывшему советнику горсобрания Прийту Кутсеру, недоходному объединению "Центристская партия Эстонии" и пяти бизнесменам: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

Первое заседание по уголовному делу запланировано на 12 июня. Слушание в суде будет открытым.

Обвинение

Государственная прокуратура в конце ноября прошлого года предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.

В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро. "Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда", - сказал Эвестус.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.