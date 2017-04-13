rus.err.ee

На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар ({{commentsTotal}})

У Elron проблемы с колесами.
У Elron проблемы с колесами. Автор: Мартин Дремлюга/ERR
Экономика
Экономика
BNS

Государственная фирма железнодорожных пассажирских перевозок Eesti Liinirongid (Elron) должна как можно скорее заменить 328 колесных пар своих поездов Stadler, поскольку, как выяснилось, они из стали, не подходящей климатическим условиям Эстонии.

В результате колесные пары изнашиваются значительно быстрее нормы. Стоимость работ по их замене составит несколько миллионов евро.

"В ходе эксплуатации поездов в течение трех лет выяснилось, что изготовленные в Европе из стали R8 колеса для климата Эстонии не подходят, поскольку в условиях холода и сырости у них происходит термическая закалка поверхности качения, в результате возникает окалина и трещины, срок жизни колесной пары сокращается наполовину", - отмечается в отчете компании Elron по результатам хозяйственного года.

Предприятие уже сменило 8% колесных пар, на что потребовались внеплановые расходы в размере 251 000 евро.

В соответствии с произведенными агентством BNS расчетами, замена всех перечисленных выше колесных пар обойдется в 3,1 млн евро. В 2016 году суммарный расход на обслуживание и ремонт составил 1,4 млн евро, что в пересчете на один поезд составит 36 000 евро в год. Сумма внеплановых расходов на ремонт в 2016 году составила 810 000 евро, из которых 251 000 евро была потрачена на замену колес в колесных парах.

"Эту ситуацию заранее предусмотреть было невозможно, поскольку подобное поведение стали, из которой изготовлены колеса, обуславливает взаимодействие сразу множества факторов — геометрии железнодорожного полотна, состава стали рельсов, погодных условий", - пояснила пресс-секретарь Elron Мерле Райе. По ее словам, на скорость износа колес влияет также пробег поездов, который оказался на 50% больше запланированного.

"На момент покупки поездов их годовой пробег планировался в пределах 120 000 километров в год, однако на сегодняшний день годовой пробег дизельного поезда из четырех вагонов достиг уже 180 000 километров", - сказала Райе.

Райе заверила, что ускоренный износ колес не угрожает безопасности пассажиров. "Как только износ колес приближается к допустимой границе, колесные пары поезда отправляют на фрезеровку. Так что в эксплуатации только технически исправные и безопасные составы", - подчеркнула она.

Из 356 колесных пар заменены 28, что обошлось в 251 000 евро. В текущем году Elron планирует заменить еще 30 колесных пар.

Гарантийный срок, который швейцарская фирма Stadler дала эстонским поездам, к нынешнему времени истек.

Коммерческий доход предприятия Eesti Liinirongid AS в прошлом году упал на 10,6% до 35,4 млн евро, при этом фирма понесла чистых убытков на сумму в 4,2 млн евро. Годом ранее чистая прибыль Elron составила 1,6 млн евро.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Эдгар СависаарЭдгар Сависаар
Дело Сависаара пока не передано в судебное делопроизводство
Светильник. Иллюстративное фотоСветильник. Иллюстративное фото
В Кивиыли весной откроется завод по производству LED светильников
Победитель архитектурного конкурса - эскиз "Narvainen"Победитель архитектурного конкурса - эскиз "Narvainen"
Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы
Дорожные условия в Ида-Вирумаа сложные.Дорожные условия в Ида-Вирумаа сложные.
Полиция: дорожные условия в Ида-Вирумаа очень тяжелые, воздержитесь от поездок
У Elron проблемы с колесами.У Elron проблемы с колесами.
На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар
Тотальный диктант"Тотальный диктант"
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты

В минувшие выходные в Таллинне и во всем мире прошла ежегодная акция "Тотальный диктант". Лектор Таллиннского университета и член экспертной комиссии "Тотального диктанта" Наталия Чуйкина отметила, что проверка некоторых работ доставляла ей особое удовольствие: из них она узнала о существовании Забокалья, торгующей баранине из глубинки Буряты и памятнике Ленину без вшей и туловища.

Витрина со сладкими напитками в магазине.Витрина со сладкими напитками в магазине.
ВОЗ: один лишь налог на сахар мало повлияет на здоровое питание
Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.
Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Пока Эстония оценивает перспективы, молочная продукция Латвии и Литвы уже вышла на рынок ОАЭ
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Мнение / Интервью
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер: мнение Яны Тоом никак не влияет на политику правительства по отношению к России

По словам министра иностранных дел Свена Миксера (Социал-демократическая партия), точки зрения и поступки некоторых известных политиков Центристской партии, таких как Михаил Стальнухин и Яна Тоом, никак не влияют на российский вектор политики правительства Эстонии.

Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
EV100
Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
Выставка "Eesti autonoomia 100".Выставка "Eesti autonoomia 100".
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
ИДА-ВИРУМАА
Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.Американский уголок в Нарвской библиотеке существует уже около 13 лет.
В Нарвской библиотеке отремонтируют и обновят Американский уголок
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Жители Нарва-Йыэсуу собрали более 100 подписей в поддержку мэра Максима Ильина
Обвиняемого по делу об аварии с тремя погибшими в Ида-Вирумаа будут судить летом
Силламяэ.Силламяэ.
Власти Силламяэ просят у EAS 3,3 млн евро на строительство променада
Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.Заключенный отсидел в тюрьме более девяти лет.
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.Киоски на рынке "Энергия" в Нарве могут снести.
Нарвские власти грозятся снести рынок "Энергия"
Подростки летом могут больше работать.Подростки летом могут больше работать.
Молодежь сможет больше работать во время школьных каникул
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

Из прибывших в Эстонию 60 взрослых беженцев работу смогли найти лишь пятеро мужчин

ЗА РУБЕЖОМ
Жертвами химатаки в Идлибе 4 апреля стали несколько десятков человек.Жертвами химатаки в Идлибе 4 апреля стали несколько десятков человек.
CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп.
Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
КНДР призвала мир готовиться к "большому и важному событию"
Россия восемь раз применяла право вето в СБ ООН с начала сирийского конфликта.
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химатаке в Сирии
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Автобус, перевозивший футболистов
По делу о взрывах в Дортмунде задержан подозреваемый
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Семейные врачи: ситуация в здравоохранении зашла в тупик, применяются радикальные меры

Общество семейных врачей Эстонии считает, что вместо конструктивных переговоров и поиска решений ситуация в системе здравоохранения зашла в тупик и стороны переходят к радикальным шагам.

Прошлогодняя акция за запрет пушных фермПрошлогодняя акция за запрет пушных ферм
Возле посольств Эстонии в Европе пройдут пикеты за запрет пушных ферм
Тотальный диктантТотальный диктант
"Тотальный диктант" в Таллинне написали на пятерку 53 человека
Последствия ДТП в Ляэне-ВирумааПоследствия ДТП в Ляэне-Вирумаа
В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
Осиновский: недофинансирование здравоохранения — системная проблема
Кайя Ива.Кайя Ива.
Женское крыло IRL предложило на пост председателя партии Кайю Ива, Ива дала свое согласие
Обновлено: 12.04
Аптека на Ратушной площадиАптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
ЭКОНОМИКА
Проект предприятия Est-For InvestПроект предприятия Est-For Invest
Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода
Экономика Эстонии медленно, но растет.Экономика Эстонии медленно, но растет.
Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1%
Обновлено: 12.04
12.04
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
11.04
Tesla по капитализации обошла General Motors
11.04
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
11.04
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
11.04
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
СПОРТ
Фигурное катание.Фигурное катание.
Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию в 2020 году
Первый матч между Первый матч между
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
Герман Дуран
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
Матчи между
"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии
Обновлено: 12.04
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты
Обновлено: 12.04
Кубок Эстонии по футболу.Кубок Эстонии по футболу.
Тартуская "Таммека" и "Пайде" вышли в полуфинал Кубка Эстонии по футболу
Волейболисты Волейболисты
"Сельвер" вышел в финал чемпионата Эстонии по волейболу
Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.Прощание с Миллером пройдет 16 апреля.
Ушел из жизни бывший президент Федерации хоккея Эстонии Рейн Миллер
КУЛЬТУРА
Большой зал Русского театра.Большой зал Русского театра.
Фамилию нового худрука Русского театра огласят 20 апреля
Выставка Союза художников Эстонии Выставка Союза художников Эстонии
В Пярну открылась выставка Союза художников Эстонии "В данный момент"
Японский музыкант Pikotaro.Японский музыкант Pikotaro.
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.Выставка находок с раскопок тартуского Домского собора откроется в музее Тартуского университета 12 апреля.
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Нескучный weekend на rus.err.ee.Нескучный weekend на rus.err.ee.
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
Обновлено: 12.04
В Калласте зимой.В Калласте зимой.
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партии Оюланд в первом квартале пожертвовали 798 евро
Работы планируют завершить к лету.Работы планируют завершить к лету.
На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро
Смотрите на ETV+
Последние новости
15:56
Полиция: дорожные условия в Ида-Вирумаа очень тяжелые, воздержитесь от поездок
15:40
Дело Сависаара пока не передано в судебное делопроизводство
15:37
На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар
15:14
Пока Эстония оценивает перспективы, молочная продукция Латвии и Литвы уже вышла на рынок ОАЭ
14:45
В Кивиыли весной откроется завод по производству LED светильников
13:48
ВОЗ: один лишь налог на сахар мало повлияет на здоровое питание
13:41
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты
13:11
Семейные врачи: ситуация в здравоохранении зашла в тупик, применяются радикальные меры
12:18
Миксер: мнение Яны Тоом никак не влияет на политику правительства по отношению к России
12:13
Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы
11:08
Возле посольств Эстонии в Европе пройдут пикеты за запрет пушных ферм
10:17
"Тотальный диктант" в Таллинне написали на пятерку 53 человека
09:49
В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек
09:39
CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки
Совместный эфир R4 и ETV+
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
12.04
Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге
12:13
Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы
12.04
Председатель горсобрания Калласте окончательно признан виновным в коррупции
12.04
КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов
12.04
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
12.04
У жителей Калласте спросят согласие на объединение с соседями
09:49
В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек
12.04
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
13:41
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты
12.04
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 12.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В четверг снег, мокрый снег и дождь
Эстония
Аптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Обновлено: 12.04
Медики требуют увеличения объема средств в здравоохранении.
Вопрос увеличения финансирования здравоохранения остается открытым
Полиция не сомневается, что речь идет о поджогах.
В Тарту разыскивают поджигателя садовых домиков на окраине города
Обновлено: 11.04
Арво Сарапуу.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
За рубежом
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
Иллюстративая фотография.
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
Зюганов угощает медом.
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова