На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар

Государственная фирма железнодорожных пассажирских перевозок Eesti Liinirongid (Elron) должна как можно скорее заменить 328 колесных пар своих поездов Stadler, поскольку, как выяснилось, они из стали, не подходящей климатическим условиям Эстонии.

В результате колесные пары изнашиваются значительно быстрее нормы. Стоимость работ по их замене составит несколько миллионов евро.

"В ходе эксплуатации поездов в течение трех лет выяснилось, что изготовленные в Европе из стали R8 колеса для климата Эстонии не подходят, поскольку в условиях холода и сырости у них происходит термическая закалка поверхности качения, в результате возникает окалина и трещины, срок жизни колесной пары сокращается наполовину", - отмечается в отчете компании Elron по результатам хозяйственного года.

Предприятие уже сменило 8% колесных пар, на что потребовались внеплановые расходы в размере 251 000 евро.

В соответствии с произведенными агентством BNS расчетами, замена всех перечисленных выше колесных пар обойдется в 3,1 млн евро. В 2016 году суммарный расход на обслуживание и ремонт составил 1,4 млн евро, что в пересчете на один поезд составит 36 000 евро в год. Сумма внеплановых расходов на ремонт в 2016 году составила 810 000 евро, из которых 251 000 евро была потрачена на замену колес в колесных парах.

"Эту ситуацию заранее предусмотреть было невозможно, поскольку подобное поведение стали, из которой изготовлены колеса, обуславливает взаимодействие сразу множества факторов — геометрии железнодорожного полотна, состава стали рельсов, погодных условий", - пояснила пресс-секретарь Elron Мерле Райе. По ее словам, на скорость износа колес влияет также пробег поездов, который оказался на 50% больше запланированного.

"На момент покупки поездов их годовой пробег планировался в пределах 120 000 километров в год, однако на сегодняшний день годовой пробег дизельного поезда из четырех вагонов достиг уже 180 000 километров", - сказала Райе.

Райе заверила, что ускоренный износ колес не угрожает безопасности пассажиров. "Как только износ колес приближается к допустимой границе, колесные пары поезда отправляют на фрезеровку. Так что в эксплуатации только технически исправные и безопасные составы", - подчеркнула она.

Из 356 колесных пар заменены 28, что обошлось в 251 000 евро. В текущем году Elron планирует заменить еще 30 колесных пар.

Гарантийный срок, который швейцарская фирма Stadler дала эстонским поездам, к нынешнему времени истек.

Коммерческий доход предприятия Eesti Liinirongid AS в прошлом году упал на 10,6% до 35,4 млн евро, при этом фирма понесла чистых убытков на сумму в 4,2 млн евро. Годом ранее чистая прибыль Elron составила 1,6 млн евро.